Про це 24 каналу розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Він каже, що ЗСУ навчилися знищувати російські безпілотники.

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За його словами, найбільш розповсюджений дрон окупантів, про який всі говорять, – це "Орлан".

На початку війни такі безпілотники нашим військовим було важко збити. Проте сьогодні ми їх збиваємо десятками щодня,

– зізнається Щиголь.

Він наголосив, що ці безпілотники, як все в росії, зроблене "кривими руками". Але ЗСУ знайшли спосіб збивати їх.

Щодо якості цих дронів – то вони набагато гірші, ніж ті, які армія закуповуємо в українських та світових компаній.

"Я думаю, що найближчим часом ми закриємо потребу військових у дронах для проведення розвідкита коригування вогню", – сказав голова Держспецзв'язку.

Юрій Щиголь розповів про проєкт "Армія дронів" та безпілотники окупантів



Додамо, що Генштаб, ЗСУ та Мінцифри ініціювали проєкт “Армія дронів”. Він передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт, оперативну заміну, а також навчання пілотів. Українці можуть передати і звичайні дрони, які раніше фільмували краєвиди.

Така "Армія дронів" допоможе нашим захисникам стежити за всією лінією фронту. Тож, весь світ може долучитися до створення першої "Армії дронів" у світі. Посилання для донатів – u24.gov.ua/uk/dronation.