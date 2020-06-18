В Украине до конца года от коронавируса может умереть около 4 тысяч человек. Хотя есть и худшие сценарии распространения инфекции, которая может забрать до 7 тысяч жизней.

Существуют четыре сценария распространения коронавируса – черный, желтый, желто-зеленый и зеленый. Их детали озвучил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает 24 канал.

К слову Без карантина до конца года из-за COVID-19 умерло бы 145 тысяч украинцев, – Ляшко

Первый из вариантов – черный – предполагает, что до конца года от коронавируса умрет 7 тысяч человек. Это может произойти, если не полностью будут введены карантинные меры, если их не будут в совершенстве соблюдать.

– предполагает, что до конца года от коронавируса умрет 7 тысяч человек. Это может произойти, если не полностью будут введены карантинные меры, если их не будут в совершенстве соблюдать. Желтый сценарий предполагает умеренную сезонность и до 4 тысяч умерших. Зато желто-зеленый – до 2500 умерших. Украина находится между этими двумя сценариями.

сценарий предполагает умеренную сезонность и до 4 тысяч умерших. Зато – до 2500 умерших. Украина находится между этими двумя сценариями. Зеленый сценарий предполагает до тысячи умерших. Но в Украине уже зарегистрировано 963 человек, умерших от коронавируса (по состоянию на 18 июня).

По какому сценарию движется Украина

По словам Виктора Ляшко, Украина сейчас колеблется между умеренным (желтым) и умеренно-нулевым (желто-зеленым) сценариями. Однако все зависит от того, как себя дальше будут вести люди во время адаптивного карантина.

Виктор Ляшко напомнил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Однако в некоторых областях могут и усилить карантин уже с 22 июня.

"Если пойдем по желто-зеленому сценарию, вероятность, что мы можем пройти летом без карантина, очень высокая. 3 – 4 месяца страна может прожить без карантина. Главное правильно соблюсти нормы и мягко выходить с карантина. Если этого не соблюдать – можно вводить карантин", – заявил Виктор Ляшко.