В Україні до кінця року від коронавірусу може померти близько 4 тисяч осіб. Хоча є і гірші сценарії поширення інфекції, яка може забрати до 7 тисяч життів.

Існують чотири сценарії поширення коронавірусу в – чорний, жовтий жовто-зелений та зелений. Їх деталі озвучив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До слова Без карантину до кінця року через COVID-19 померло б 145 тисяч українців, – Ляшко

Перший з варіантів – чорний – передбачає, що до кінця року від коронавірусу помре 7 тисяч осіб. Це може статися, якщо не повністю будуть запровадженні карантинні заходи, якщо їх не будуть досконало дотримуватися.

Жовтий сценарій передбачає помірну сезонність і до 4 тисяч померлих. Натомість жовто-зелений – до 2500 померлих. Україна перебуває між цими двома сценаріями.

Зелений сценарій передбачає до тисячі померлих. Але в Україні вже зареєстровано 963 осіб, які померли від коронавірусу (станом на 18 червня).

За словами Віктора Ляшка, Україна зараз коливається між помірним (жовтим) та помірно-нульовим (жовто-зеленим) сценарієм. Однак в залежності від того, як себе надалі будуть поводити люди під час адаптивного карантину.

Віктор Ляшко нагадав, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня. Однак в деяких областях можуть і посилити карантин вже з 22 червня.

"Якщо підемо по жовто-зеленому сценарію, ймовірність, що ми можемо пройти влітку без карантину, дуже висока. 3 – 4 місяці країна може прожити без карантину. Головне правильно дотриматися норм та м'яко виходити з карантину. Якщо цього не дотримуватися – можна запроваджувати карантин", – заявив Віктор Ляшко.