Речь идет о таких вопросах:

гарантии будут предусматривать финансово-техническую поддержку или возможность прямого привлечения вооруженных сил Североатлантического союза?

Гарантии возможны только в случае вступления Украины в НАТО или до этого?

Если гарантии должны защитить Украину от повторных нападений со стороны агрессора, то что делать сейчас, когда российские войска еще остаются на украинской территории?

Гарантии будут предусматривать коллективную ответственность НАТО или разрешать отдельным странам заключать двусторонние договоры с Украиной?

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Вокруг указанных вопросов и идет дискуссия, которая пока не позволила выйти на конкретную "дорожную карту" принятия и последовательной реализации гарантий безопасности для украинской стороны.

В конце апреля в Кракове при поддержке НАТО и под эгидой влиятельного информационно-аналитического центра New Eastern Europe состоялась закрытая экспертная дискуссия по взаимодействию Украина – НАТО и разработке рекомендаций к саммиту Альянса в июле.

НАТО следует разделить обязательства

По результатам участия мои убеждения по поводу оптимальной формулы возможных гарантий для Украины только усилились: страны НАТО должны разделить свои обязательства на тактические и стратегические.

В первом случае компромиссным вариантом могла бы служить так называемая "израильская модель", предусматривающая расширение программ военно-технической поддержки и совместного производства вооружения, ликвидирование барьеров в обеспечение передовыми технологиями;

во втором – полноценные гарантии в традициях 5-й статьи НАТО, которые будут фиксироваться вхождением Украины в ряды Альянса.

Именно таким алгоритмом можно было бы достичь устойчивого мира и стабильности в Европе.

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На первом этапе, без прямого конфликта с российской федерацией, страны НАТО оказывают необходимое военно-техническое содействие для достижения украинской стороной определенных официальным Киевом целей. Ключевыми принципами должны выступать последовательность и готовность поддерживать монолитность коллективной поддержки на длительной основе.

На втором этапе Украина должна официально стать "восточной стеной" Альянса, которая будет фиксировать линию сдерживания российских войск от дальнейших попыток реализовать империалистические амбиции Кремля.

В противном случае, в случае отказа стран Альянса от подобного подхода будут оставаться критические риски и плацдарм для повторной эскалации боевых действий. Важно отдавать себе отчет, что сценарий "заморозки активной фазы конфликта" (фактически, очередной "минский пакт") не позволит стабилизировать ситуацию, закладывая основу для нового этапа войны.

Важный шаг для Варшавы

Будем объективными, дискуссии на экспертном и политическом уровне дают нам понимание того, что Украина не рассматривается в роли полноценного члена Альянса до окончания войны. Соответствующий подход присущ даже одному из наших главных союзников Польши.

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Обсуждение формата гарантий для Украины проливает свет на сложность достижения консенсуса внутри Североатлантического союза. В частности, официальная Варшава откровенно и прямо призывает предоставить Украине максимально возможные гарантии, часто сталкиваясь с довольно сдержанной позицией других партнеров. В результате бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил о перспективах заключения двусторонних договоров, позволяющих отдельным странам вводить свой военный контингент на украинскую территорию.

Кого он имел в виду и станет ли это альтернативой формуле коллективных гарантий безопасности? Пока можно только предполагать. Вероятно, речь шла о Польше, но готова ли Варшава на подобный шаг?

Создается впечатление, что в одностороннем порядке – нет. Польская сторона не раз зарекомендовала себя в качестве надежного военного союзника, передала огромное количество вооружения и поддерживает все украинские инициативы, однако сложно представить, что администрация Анджея Дуды будет готова ввести собственные войска на украинскую территорию без согласия со стороны США, Великобритании или коллективной поддержки на уровни НАТО. Пока такой вариант развития событий кажется невероятным.

Однако ход событий вокруг российско-украинской войны неоднократно ломал шаблоны и развеивал стереотипы. Несмотря на многочисленные проблемы и сложности, дискуссии по гарантии безопасности (многосторонних или двусторонних с отдельными странами) продолжается. Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен определить контуры будущих решений.