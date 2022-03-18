На следующей неделе власти планируют организовать митинги возле главных офисов компаний, которые отказываются прекратить финансирование кровавого российского террора.
Важно Международные санкции сломают российскую экономику – эксперт Atlantic Council
Где будут митинги
- Metro – Дюссельдорф, Германия;
- Danone – Париж, Франция;
- Nestlé – Веве, Швейцария;
- Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;
- Johnson & Johnson – Нью-Джерси, США;
- Renault – Париж, Франция;
- SKF – Гетеборг, Швеция;
- Bosch – Герлинген, Германия;
- Danieli – Буттрио, Италия;
- Grundfos – Бьеррингбро, Дания;
- Syngenta – Базель, Швейцария;
- DuPont – Делавэр, США;
- Dow Chemical – Мичиган, США;
- Райффайзен банк – Вена, Австрия;
- Unicredit – Милан, Италия;
- Société Générale – Париж, Франция;
- Citi – Нью-Йорк, США.
Власти просят всех, кто может принять участие в протестах, заполнить форму.
Подоляк тоже призвал выходить на митинги
Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что директора Danone, Nestle, Unilever и P&G всегда в рекламных кампаниях использовали улыбающихся детей. Теперь рекламные кампании этих "продавцов смерти" должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей.
И с лозунгами соответствующими: "Вы едите этот кровавый шоколад, чтобы россияне с удовольствием убивали этих украинских детей!" Так вот, отныне и навсегда запомните, что все эти мерзкие бренды нарочно, добровольно, с большой жадностью оплачивали кровавую войну россиян против Украины,
– подчеркнул чиновник.
Поэтому Подоляк тоже подчеркнул, что надо выходить на митинги, чтобы разрушить их репутацию.
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