По непроверенным оценкам, у террористов более 25 – 30 тысяч ракет. То есть, если на Израиль выпущено 3 – 4 ракет, то у террористов еще примерно в 5 – 6 раз больше. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Армии обороны Израиля Марк Бабот.

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ХАМАС показал профессионализм

В ХАМАС 40 – 50 тысяч боевиков. Это примерно 4 – 5 легких дивизий. Также у террористов тяжелое стрелковое вооружение: крупногабаритные пулеметы, гранатометы и т.д. Они очень насыщены противотанковым оружием. ХАМАС имеет военно-морские силы, против которых израильский флот также борется.

Следует признать, что палестинские боевики показали высокий профессионализм. Во время первой атаки ХАМАС ослепили израильские пункты наблюдения, обезвредили находившиеся на границе танки,

– отметил подполковник запаса Армии обороны Израиля.

Как отметил Бабот, боевики совершили много профессиональных действий, показывающих, что это не просто какие-то террористы в лаптях, а настоящие тренированные бойцы спецподразделений.

"Сейчас Израиль находится в состоянии, когда вся армия поставлена под оружие. Из 9 миллионов населением воюет более 500 тысяч человек. Все понимают, что у нас одна возможность выжить – это победить. Нам некуда уходить, мы окружены", – сказал подполковник запаса Армии обороны Израиля.

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Благословляют на убийства

После 25 лет управления ХАМАС в Секторе Газа нет абсолютно никаких вопросов по поводу безжалостности террористов. Они с трех лет учат ребенка убивать еврея ножом, а с 7 лет дают в руки настоящий автомат и говорят, что если ты убьешь еврея, то ты сразу поднимешься на небо и станешь шагедом (мучеником за веру – 24 Канал).

"Матери террористов ХАМАС благословляют своих сыновей на убийства мирных людей, а еврейская мать благословляет на спасение жизни", – подчеркнул Бабот.

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