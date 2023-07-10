Пограничники рассказали, что до 100 – 110 тысяч выросло количество лиц, которые пересекают государственную границу из-за начала летнего сезона. Следует добавить, что военнослужащие ВСУ также могут уехать в отпуск за границу при определенных условиях.

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Какие мужчины призывного возраста чаще всего покидают Украину

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что они проанализировали на основе прошлых месяцев, категории мужчин в возрасте 18 – 60 лет пересекают украинскую границу чаще всего. В частности, говорится о:

45% – мужчины призывного возраста, являющиеся водителями субъектов хозяйствования;

16% – многодетные родители;

165 – люди с инвалидностью;

7% – непригодны к военной службе;

6% – перевозчики гуманитарных грузов;

10% – другие категории. В частности, это лица, сопровождающие людей с инвалидностью, забронированные органами власти и командированные, мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка и другие.



Какие мужчины 18 – 60 лет уезжают за границу / Инфографика ГНСУ

Какие мужчины призывного возраста могут покидать Украину