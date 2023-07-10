Прикордонники розповіли, що до 100 – 110 тисяч зросла кількість тих осіб, які перетинають державний кордон через початок літнього сезону. Варто додати, що військовослужбовці ЗСУ також можуть поїхати у відпустку за кордон за певних умов.

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Які чоловіки призовного віку найчастіше покидають Україну

У Державній прикордонній службі України розповіли, що вони проаналізували на основі минулих місяців, які категорії чоловіків у віці 18 – 60 років перетинають український кордон найчастіше. Зокрема, мовиться про:

45% – чоловіки призовного віку, які є водіями суб'єктів господарювання;

16% – багатодітні батьки;

165 – люди з інвалідністю;

7% – непридатні до військової служби;

6% — перевізники гуманітарних вантажів;

10% – інші категорії. Зокрема, це особи, які супроводжують людей з інвалідністю, заброньовані органами влади та відряджені, чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину та інші.



Які чоловіки 18 – 60 років виїжджають за кордон / Інфографіка ДПСУ

Які чоловіки призовного віку можуть покидати Україну