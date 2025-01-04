Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он назвал, какие 3 группы целей в России подлежат поражению.

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ВСУ системно атакуют 3 группы целей в России

Военный эксперт отметил, что цели стратегического уровня для поражения на вражеской территории были определены еще во времена Второй мировой войны. В частности американцы и британцы атаковали стратегические объекты фашистской Германии.

Поскольку законы войны объективны, то мы тоже осуществляем удары,

– сказал Романенко.

Наиболее эффективно в морских портах взрывать склады с горюче-смазочными материалами. Вторая группа целей для поражения – предприятия, которые производят вооружение, технику и боеприпасы.

Цели третьего ряда – аэродромы. Они включают и инфраструктуру на земле, склады с вооружением и горюче-смазочными материалами, летательные аппараты и тому подобное.

Всегда аэродромы были, есть и будут важными цели для нанесения ударов,

– отметил военный эксперт.

Сейчас происходит активное развитие украинских дронов и ракет. К слову, в течение 2024 года украинский военно-промышленный комплекс произвел более ста единиц ракетного вооружения.

Напомним, что 2 и 4 января Силы обороны атаковали военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Также в ночь на 4 января под ударом украинских дронов оказалось предприятие "Авангард", которое входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России.

Кроме этого, 4 января неизвестные беспилотники атаковали российский морской торговый порт Усть-Луга.