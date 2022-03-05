Отметим, что с 24 февраля украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу. Уклонистов, которые пытаются дать взятку, разворачивают.
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Состояние в пунктах пропуска утром 5 марта
Республика Польша:
- "Ягодин" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 30 л / а, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 700 л / а, 800 пешеходов;
- "Грушев" – 400 л / а, 900 пешеходов;
- "Смольница" – 0 л / а, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 750 л/а, 1300 пешеходов;
- "Шегини" – 250 л/а, 0 пешеходов.
Словакия:
- "Малый Березный" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 25 л/а, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" – 0 л / а (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 200 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- "Мамалыга" – 0 л / а, 0 л / с;
- "Кельменцы" – 0 л / а, 0 Л;
- "Росошаны" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" – 0 л/а, 0 пешеходов
Между тем в Украину на западную границу ежедневно прибывают грузовики, бусы, вагоны с гуманитарной помощью. Для них пропуск – внеочередной и упрощенный. Эти грузы – как для нужд украинских защитников, так и для людей, которые из-за войны в затруднении.
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