Отметим, что с 24 февраля украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу. Уклонистов, которые пытаются дать взятку, разворачивают.

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Состояние в пунктах пропуска утром 5 марта

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" – 30 л / а, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" – 700 л / а, 800 пешеходов;
  • "Грушев" – 400 л / а, 900 пешеходов;
  • "Смольница" – 0 л / а, 0 пешеходов;
  • "Краковец" – 750 л/а, 1300 пешеходов;
  • "Шегини" – 250 л/а, 0 пешеходов.

Словакия:

  • "Малый Березный" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 25 л/а, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" – 0 л / а (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 200 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" – 0 л / а, 0 л / с;
  • "Кельменцы" – 0 л / а, 0 Л;
  • "Росошаны" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" – 0 л/а, 0 пешеходов

Между тем в Украину на западную границу ежедневно прибывают грузовики, бусы, вагоны с гуманитарной помощью. Для них пропуск – внеочередной и упрощенный. Эти грузы – как для нужд украинских защитников, так и для людей, которые из-за войны в затруднении.

ВСУ

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