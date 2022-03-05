Отметим, что с 24 февраля украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу. Уклонистов, которые пытаются дать взятку, разворачивают.

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Состояние в пунктах пропуска утром 5 марта

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 30 л / а, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" – 700 л / а, 800 пешеходов;

"Грушев" – 400 л / а, 900 пешеходов;

"Смольница" – 0 л / а, 0 пешеходов;

"Краковец" – 750 л/а, 1300 пешеходов;

"Шегини" – 250 л/а, 0 пешеходов.

Словакия:

"Малый Березный" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 25 л/а, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 0 л / а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 200 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

"Мамалыга" – 0 л / а, 0 л / с;

"Кельменцы" – 0 л / а, 0 Л;

"Росошаны" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Сокиряны" – 0 л/а, 0 пешеходов

Между тем в Украину на западную границу ежедневно прибывают грузовики, бусы, вагоны с гуманитарной помощью. Для них пропуск – внеочередной и упрощенный. Эти грузы – как для нужд украинских защитников, так и для людей, которые из-за войны в затруднении.

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