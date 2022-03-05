Зазначимо, що з 24 лютого українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон. Ухилянтів, які намагаються дати хабаря, розвертають.
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Стан у пунктах пропуску вранці 5 березня
Республіка Польща:
"Ягодин" – 0 легкових авто, 0 пішоходів;
"Устилуг" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Угринів" – 30 л/а, 0 пішоходів;
"Рава-Руська" – 700 л/а, 800 пішоходів;
"Грушів" – 400 л/а, 900 пішоходів;
"Смільниця" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Краківець" – 750 л/а, 1300 пішоходів;
"Шегині" – 250 л/а, 0 пішоходів.
Словаччина:
"Малий Березний" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" – 25 л/а, 0 пішоходів.
"Малі Селменці" – 0 пішоходів.
Угорщина:
"Тиса" – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Косино" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Лужанка" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Вилок" – 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
"Дякове" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Солотвино" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" – 200 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
"Мамалига" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Кельменці" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Росошани" – 0 л/а, 0 пішоходів;
"Сокиряни" – 0 л/а, 0 пішоходів
Тим часом в Україну на західний кордон щоденно прибувають вантажівки, буси, вагони з гуманітарною допомогою. Для них пропуск – позачерговий та спрощений. Ці вантажі – як для потреб українських захисників, так і для людей, які через війну у скруті.
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