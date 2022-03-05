Зазначимо, що з 24 лютого українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон. Ухилянтів, які намагаються дати хабаря, розвертають.

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Стан у пунктах пропуску вранці 5 березня

Республіка Польща:

"Ягодин" – 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" – 30 л/а, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" – 700 л/а, 800 пішоходів;

"Грушів" – 400 л/а, 900 пішоходів;

"Смільниця" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Краківець" – 750 л/а, 1300 пішоходів;

"Шегині" – 250 л/а, 0 пішоходів.

Словаччина:

"Малий Березний" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" – 25 л/а, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" – 0 пішоходів.



Угорщина:

"Тиса" – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Косино" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пішоходів.



Румунія:

"Дякове" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" – 200 л/а, 0 пішоходів.



Республіка Молдова:

"Мамалига" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Кельменці" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Росошани" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Сокиряни" – 0 л/а, 0 пішоходів

Тим часом в Україну на західний кордон щоденно прибувають вантажівки, буси, вагони з гуманітарною допомогою. Для них пропуск – позачерговий та спрощений. Ці вантажі – як для потреб українських захисників, так і для людей, які через війну у скруті.

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