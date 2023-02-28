Глава министерства внешних дел Дмитрий Кулеба рассказал о назначении на должность посла нашего государства в Грузии и вообще об отношениях между обеими странами. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Украина много инвестировала в отношения с Грузией

По словам Кулебы, хотя процесс назначения посла уже на конечной стадии, однако когда дипломат поедет в Грузию – это уже политический вопрос. Собственно, присутствие или отсутствие посла – всегда политический сигнал.

Глава МИД также заверил, что Киев стремится наладить тесные дипломатические связи с Тбилиси.

Мы ничего не сделали. Совершенно не пошевелили пальцем для того, чтобы испортить отношения с Грузией. Мы, напротив, много инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались,

– констатировал Кулеба.

Однако он добавил, что хотя связи между грузинским и украинскими народами являются дружественными, этого нельзя сказать об отношениях нашего государства с правительством Грузии. Причиной этому, в частности, является дело Михеила Саакашвили, которого, как отмечает глава МИД, сейчас просто убивают.

"Я буду бороться за Саакашвили"

Со слов Кулебы понятно, что вопрос дела против Саакашвили стоит особенно остро для украинской власти. Глава МИД пообещал отстаивать его права, как и других людей, имеющих украинский паспорт.

Надо называть вещи своими именами. Грузинские власти медленно убивают гражданина Украины Михеила Саакашвили. Они могут что угодно думать о нем как о политике. Но для меня, как для главы МИД, он является гражданином Украины. Я буду за него бороться,

– заявил министр.

Кроме того, он отметил, что есть вопросы и проблемы, касающиеся отношений грузинского правительства и России. Однако у Украины достаточно каналов коммуникации с Тбилиси для того, чтобы поддерживать связь и пытаться их решать.

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