Такой он есть, – Зеленский о нынешних отношениях с Коломойским
Владимир Зеленский иногда общается с Игорем Коломойским – даже после "антиколомойского" закона. Иногда олигарх пишет президенту смс-сообщения.
"Человек холеричного склада"
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Коломойский считает, что принятый закон о банках – неправильный. Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".
На вопрос, какие отношения сейчас с бизнесменом, президент ответил со смехом: "Какие? Ну ты же сам понимаешь". В то же время общение между ним и Зеленским, по словам главы государства, продолжается.
Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Он не согласен с одним, со вторым, с третьим, –
рассказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что "такой он (Коломойский – 24 канал) есть" и это "человек холеричного склада".
"У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. При чем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – добавил президент.
"Группы" Коломойского в Раде
Владимир Зеленский отметил, что в "Слуге народа" не "группа" бизнесмена, а благосклонные к нему нардепы. В качестве примера президент назвал Александра Дубинского, в то же время добавил, что "некоторые вещи они делают очень неправильно".
Угроза только одна – когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии "Слуга народа". И это очень неправильно, это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, что риск есть,
– считает Зеленский.
Больше о законе Вступил в силу "антиколомойский" закон о банках: он необходим для сотрудничества с МВФ
"Антиколомойский" законопроект: что надо знать
- Президент подчеркивал, что закон о банках – последнее условие для сотрудничества с МВФ. Он вступил в силу 23 мая.
- После голосования за него в первом чтении 16 апреля нардепы, которых связывают с Игорем Коломойским, внесли в него более 16 тысяч правок. Комитет учел лишь 300 технических.
- В то же время Рада приняла изменения в регламент, которые предотвращают длительное блокирование рассмотрения законопроектов многочисленными правками.
- Закон фактически исключает возвращение банков их бывшим владельцам даже в том случае, если национализация будет незаконной.
- Компенсацию бывшие собственники смогут получить только деньгами. Именно из-за этого и ряда других пунктов закон назвали "антиколомойским", несмотря на судебную тяжбу с национализацией "Приватбанка" и его бывшими владельцами – Коломойским и Боголюбовым.