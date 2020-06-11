Владимир Зеленский иногда общается с Игорем Коломойским – даже после "антиколомойского" закона. Иногда олигарх пишет президенту смс-сообщения.

"Человек холеричного склада"

Важно МВФ утвердил программу для Украины: первый транш уже перечислили

Коломойский считает, что принятый закон о банках – неправильный. Об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, какие отношения сейчас с бизнесменом, президент ответил со смехом: "Какие? Ну ты же сам понимаешь". В то же время общение между ним и Зеленским, по словам главы государства, продолжается.

Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Он не согласен с одним, со вторым, с третьим, –

рассказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "такой он (Коломойский – 24 канал) есть" и это "человек холеричного склада".

"У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. При чем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", – добавил президент.

"Группы" Коломойского в Раде

Владимир Зеленский отметил, что в "Слуге народа" не "группа" бизнесмена, а благосклонные к нему нардепы. В качестве примера президент назвал Александра Дубинского, в то же время добавил, что "некоторые вещи они делают очень неправильно".

Угроза только одна – когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии "Слуга народа". И это очень неправильно, это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, что риск есть,

– считает Зеленский.

Больше о законе Вступил в силу "антиколомойский" закон о банках: он необходим для сотрудничества с МВФ

"Антиколомойский" законопроект: что надо знать