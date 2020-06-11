Володимир Зеленський іноді спілкується із Ігорем Коломойським – навіть після "антиколомойського" закону. Іноді олігарх пише президенту смс-повідомлення.

"Людина холеричного складу"

Важливо МВФ затвердив програму для України: перший транш вже перерахували

Коломойський справді вважає, що прийнятий закон про банки – неправильний. Про це глава держави розповів в інтерв’ю "Українській правді".

На запитання, які стосунки зараз із бізнесменом, президент відповів із сміхом: "Які? Ну ти ж сам розумієш". Водночас спілкування між ним і Зеленським, за словами глави держави, триває.

Іноді буває. Він мені може написати смску: "зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні", "треба щось зробити з тарифами". Ну, такий він є. Він не згоден із одним, з другим, з третім, –

розповів Зеленський.

При цьому він наголосив, що "такий він (Коломойський – 24 канал) є" і це "людина холеричного складу".

"У нього свої думки, така людина, впливова людина. В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20-30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити. При чому, на жаль, мені здається, це в кожній країні, додав глава держави", – додав президент.

"Групи" Коломойського в Раді

Володимир Зеленський наголосив, що у "Слузі народу" не "група" бізнесмена, а прихильні до нього нардепи. Як приклад президент назвав Олександра Дубінського, водночас додав, що "деякі речі вони роблять дуже неправильно".

Загроза тільки одна – коли вони починають сваритися і рубатися всередині партії "Слуга народу". І це дуже неправильно, це найголовніше. Чи є в цьому загроза? Думаю, що ризик є,

– вважає Зеленський.

Більше про закон Набрав чинності "антиколомойський" закон про банки: він є необхідним для співпраці з МВФ

"Антиколомойський" законопроєкт: що треба знати