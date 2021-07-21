Исследование социологи проводили среди 1 200 жителей столицы путем личного интервью. Статистическая погрешность, как утверждают эксперты, не должна превышать 2,8%.
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Опрос проводили с 10 по 14 июля.
За какие партии готовы голосовать киевляне
- Согласно данным социологов, 24,5% опрошенных среди тех, кто определился с выбором и пойдет на голосование, предпочтут "Слугу народа".
- 19,7% набирает "Европейская солидарность".
- За "УДАР" хотят проголосовать 10,8% жителей Киева.
- Четвертое место среди предпочтений жителей столицы занимает "Батькивщина" с 9,5%.
- Как не странно, но на 8 году войны 8% киевлян готовы отдать свой голос за пророссийскую "Оппозиционную платформу – За жизнь".
Рейтинг других политсил среди киевлян значительно ниже. 4,4% людей собираются поддержать "Силу и честь", 4,3% – "Украинскую стратегию Гройсмана".
Социологи утверждают, что выборка участников опроса репрезентативна по возрасту и полу среди жителей Киева.