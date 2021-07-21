Дослідження соціологи проводили серед 1200 мешканців столиці шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка, як стверджують експерти, не має перевищувати 2,8%.
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Опитування проводили з 10 до 14 липня.
За які партії готові голосувати кияни
- Згідно з даними соціологів, 24,5% опитаних серед тих, хто визначився із вибором та піде на голосування, віддадуть перевагу "Слузі народу".
- 19,7% набирає "Європейська солідарність".
- За "УДАР" хочуть проголосувати 10,8% мешканців Києва.
- Четверте місце серед вподобань жителів столиці обіймає "Батьківщина" з 9,5%.
- Як не дивно, але на 8 році війни 8% киян готові віддати свій голос за проросійську "Опозиційну платформу – За життя".
Рейтинг інших політсил серед киян значно нижчий. 4,4% людей збираються підтримати "Силу і честь", 4,3% – "Українську стратегію Гройсмана".
Соціологи стверджують, що вибірка учасників опитування є репрезентативною за віком та статтю серед жителів Києва.