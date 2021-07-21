Соціологи групи "Рейтинг" опитали 1200 повнолітніх мешканців столиці та з'ясували, кому з політичних діячів кияни довіряють найбільше. Лідером рейтингу став Віталій Кличко, який керує Києвом з 2015 року.

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Не довіряють меру 42% опитаних.

Президенту не вірить білшість киян

Згідно з результатами соціологічного дослідження, рівень довіри до президента Володимира Зеленського поступово падає. Наразі йому довіряють лише 42% опитаних. Натомість не довіряють голові держави 51% киян.

На третьому місці за рейтингом довіри у мешканців Києва – Володимир Гройсман. Йому довіряють 32% мешканців столиці. Рейтинг недовіри – 28%.

П'ятому президенту Петру Порошенку довіряють 28% киян. Не довіряють – 66%.

Певною довірою користується й Дмитро Разумков. Попри те, що 28% жителів столиці йому довіряють, 23% вказали, що взагалі не знають його. Рейтинг недовіри у спікера Верховної Ради також високий – 44%.

Найвищий рейтинг недовіри – у лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Їй не готові вірити 74% жителів столиці. Довіряє їй лише 21% опитаних.

Цілих 14% киян кажуть про довіру до проросійського діяча Юрія Бойка. Натомість не довіряють його 62% опитаних. Не знають його – 14%.

Соціологи зазначають, що учасники опитування складають репрезентативну за віком та статтю вибірку жителів Києва. Опитування проводили методом особистого формалізованого інтерв’ю. Статистична похибка дослідження – не більше 2,8%.