Еще в марте Украина закрыла свои границы, остановив авиа- и железнодорожное сообщение. Несмотря на это, некоторые украинские олигархи и влиятельные политики продолжали осуществлять перелеты за границу. Летали они частными самолетами, или чартерами.

Разрешение на вылет олигархи, которые захотели путешествовать во время пандемии, получали от Госавиаслужбы и СБУ. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

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Кто летал за границу, несмотря на пандемию COVID-19

Журналисты зафиксировали информацию о перелетах:

Виктора Медведчука;

Вадима Новинского;

Валерия Хорошковского;

Александра Ярославского;

Игоря Коломойского;

Геннадия Боголюбова.

5 июня журналисты зафиксировали, как в аэропорт "Борисполь" из Вильнюса прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. Впоследствии у него обнаружили коронавирус. Депутат сообщил журналистам, что разрешение на полеты ему предоставили "соответствующие инстанции" – Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, пограничная служба.

12 июня из Великобритании, которая на тот момент находилась в "красной зоне", в аэропорт "Борисполь" прилетел миллионер Валерий Хорошковский. 10 апреля "Схемы" сняли, как кортеж олигарха Игоря Коломойского уехал из "Борисполя" после того, как там приземлился самолет из Днепра.

Кроме того, журналисты обнаружили, что в период действия карантина жена бывшего народного депутата Виталия Хомутынника Светлана смогла слетать в Германию на 8 дней и вернуться оттуда с пакетами элитных брендов. Также 7 мая "Схемы" зафиксировали прилет из аэропорта "Ужгород" в аэропорт "Киев" (Жуляны) народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", олигарха Виктора Медведчука с семьей.

Путешествия Виктора Медведчука / Фото "Схемы"

Запрет полетов в Украине

В марте правительство запретило работу всех украинских аэропортов из-за пандемии коронавируса. Ограничения не касались аэропортов в Борисполе и Львове.

Большинство украинских аэропортов должны остановить отправление и принятие пассажиров – но для отдельных чартеров и частных самолетов взлетную полосу все же открывали,

– отметили в расследовании.

Запрет отменили только 15 июня. Тогда Украина возобновила международные авиаперевозки. Внутреннее авиасообщение открыли несколько ранее – 5 июня.