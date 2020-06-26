Ще у березні Україна закрила свої кордони, зупинивши авіа- та залізничне сполучення. Попри це, деякі українські олігархи й впливові політики продовжували здійснювати перельоти за кордон. Літали вони приватними літаками, або ж чартерами.

Дозвіл на виліт олігархам, які захотіли подорожувати під час пандемії, отримували від Державіаслужби та СБУ. Про це мовиться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

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Хто літав за кордон, попри пандемію COVID-19

Журналісти зафіксували інформацію про перельоти:

Віктора Медведчука;

Вадима Новинського;

Валерія Хорошковського;

Олександра Ярославського;

Ігоря Коломойського;

Геннадія Боголюбова.

5 червня журналісти зафіксували, як в аеропорт "Бориспіль" із Вільнюса прилетів позафракційний народний депутат Вадим Новинський. Згодом у нього виявили коронавірус. Депутат повідомив журналістам, що дозвіл на польоти йому надали "відповідні інстанції" – Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонна служба.

12 червня із Великобританії, яка на той момент перебувала у "червоній зоні", в аеропорт "Бориспіль" прилетів мільйонер Валерій Хорошковський. 10 квітня "Схеми" зафільмували, як кортеж олігарха Ігоря Коломойського виїхав із "Борисполя" після того, як там приземлився літак із Дніпра.

Крім того, журналісти виявили, що у період дії карантинних обмежень дружина колишнього народного депутата Віталія Хомутинніка Світлана змогла злітати у Німеччину на 8 днів і повернутися звідти з пакетами елітних брендів. Також 7 травня "Схеми" зафіксували приліт з аеропорту "Ужгород" в аеропорт "Київ" (Жуляни) народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", олігарха Віктора Медведчука з родиною.



Подорожі Віктора Медведчука / Фото "Схеми"

Заборона польотів в Україні

У березні уряд заборонив роботу всіх українських аеропортів через пандемію коронавірусу. Обмеження не стосувалися летовищ у Борисполі й Львові.

Більшість українських аеропортів мали зупинити відправлення і прийняття пасажирів – але для окремих чартерів і приватних літаків злітну смугу все ж відкривали,

– зазначили у розслідування.

Заборону скасували лише 15 червня. Тоді Україна відновила міжнародні авіаперевезення. Внутрішнє авіасполучення відкрили дещо раніше – 5 червня.