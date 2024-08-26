Пока население страны-агрессора не готово к бунтам, однако это произойдет вскоре, в результате чего Путин просто исчезнет из-за невозможности удержать власть. Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что операция на Курщине только ускорит эти процессы.

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Процессы в Кремле, которые запустила операция в Курской области

По словам советника главы Офиса Президента, россияне не воспринимают российского диктатора как человека, который может решить серьезные вопросы. Это является примером классической авторитарной вертикали, когда население страны боится, но одновременно ему безразлично. Россияне живут в "лагере", где не воспринимаются протесты, национальных ценностей и желания защищать свою страну у этих людей, в отличие от Украины, нет.

Подоляк отметил, что Курская операция не является быстрым процессом, в результате которой уже завтра в России могли бы происходить бунты и падать рейтинг Путина. В авторитарной стране рейтинг для диктатора ничто, когда он имеет силу власти.

Путин считает, что он имеет силовую вертикаль, но она у него не настолько мощная. Прошлогодний бунт вагнеровцев этому доказательство, россияне не оказывали сопротивления и поддерживали Пригожина,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Так же и сегодня, россияне в Курской области осознают, что их страна является инициатором войны и она повернулась к ним другой стороной. Именно поэтому население страны-агрессора не будет вставать на защиту России.

Еще до начала полномасштабного вторжения россияне могли свободно передвигаться по миру, они вели бизнес и покупали недвижимость. Сегодня к ним уже не относятся с уважением, ситуация ухудшается, а санкции продолжают работать.

Это запущенные процессы, которые приведут к социальной катастрофе. Курская операция должна придать им ускорение. Россия пока не готова к революции, там нет лидеров для альтернативы Путину. Эта страна вскоре пройдет через брутальный бунт и Путин исчезнет со своей элитой,

– подчеркнул Подоляк.