Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью АрмияInform детали о электронных рапортах, которые доступны в приложении Армия+.
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Какие рапорты доступны в приложении Армия+
Журналисты отметили, что сейчас речь идет об 11 самых популярных цифровых рапортов в приложении.
Екатерина Черногоренко рассказала, что электронные рапорты как часть продукта были спроектированы именно цифровой командой Министерства Обороны. Она также рассказала, как зародилась эта идея.
Эта идея родилась фактически на совещании в моем кабинете, когда военнослужащие, которые присоединились к нашей команде, вместе со мной искали самый массовый запрос от наших военнослужащих, какой именно продукт надо запустить. И один из наших коллег предложил рапорты. А также, как крутой архитектор цифровых решений, архитектор государственных реестров, предложил сразу правильную конфигурацию, правильную тектонику этого приложения. Так родились рапорты,
– рассказала она.
Черногоренко сказала, что рапорты – это наиболее ожидаемая функция для военнослужащих.
По словам Екатерины Черногоренко, сейчас доступно 11 видов рапортов, которые собраны в 4 группы.
Перечень рапортов можно структурировать так:
- три типа рапорта на отпуск, три рапорта на лечение, военно-врачебной комиссии, МСЭК,
- три рапорта на получение направления лечения на ВВК, МСЭК,
- рапорт на получение материальной помощи,
- рапорт на получение единовременного пособия.
Она рассказала, почему выбрали именно эти типы рапортов.
- Черногоренко сказала, что первой причиной является то, что они "наиболее сенситивные", потому что здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства.
- Во-вторых, они – наиболее массовые. Эти рапорты, как отметила Черногоренко, можно заполнить и подать за несколько минут.
Она рассказала, что на презентации Армии+ перед всей аудиторией, под камеру, на большой экран, заполняли рапорты в режиме реального времени, и на это ушло 2 минуты.
Черногоренко подчеркнула, что електронные рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус рапорта, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.
Она рассказала, что считает, что много проблемных ситуаций возникают потому, что у нас несовершенная культура обратной связи. "Я считаю, что командирам нужно постоянно разъяснять, что у военнослужащих получается правильно, что – нет", – добавила заместитель министра.
Тогда, когда военнослужащий получит обратную связь, он поймет, как ему действовать. Так, по ее словам, электронный рапорт позволит принести в украинскую армию культуру объяснять, почему командир делает отказ.
"Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это, вместе с тем, заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. Появится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных", – резюмировала Черногоренко.