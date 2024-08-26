Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью АрмияInform детали о электронных рапортах, которые доступны в приложении Армия+.

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Какие рапорты доступны в приложении Армия+

Журналисты отметили, что сейчас речь идет об 11 самых популярных цифровых рапортов в приложении.

Екатерина Черногоренко рассказала, что электронные рапорты как часть продукта были спроектированы именно цифровой командой Министерства Обороны. Она также рассказала, как зародилась эта идея.

Эта идея родилась фактически на совещании в моем кабинете, когда военнослужащие, которые присоединились к нашей команде, вместе со мной искали самый массовый запрос от наших военнослужащих, какой именно продукт надо запустить. И один из наших коллег предложил рапорты. А также, как крутой архитектор цифровых решений, архитектор государственных реестров, предложил сразу правильную конфигурацию, правильную тектонику этого приложения. Так родились рапорты,

– рассказала она.

Черногоренко сказала, что рапорты – это наиболее ожидаемая функция для военнослужащих.

По словам Екатерины Черногоренко, сейчас доступно 11 видов рапортов, которые собраны в 4 группы.

Перечень рапортов можно структурировать так:

три типа рапорта на отпуск, три рапорта на лечение, военно-врачебной комиссии, МСЭК,

три рапорта на получение направления лечения на ВВК, МСЭК,

рапорт на получение материальной помощи,

рапорт на получение единовременного пособия.

Она рассказала, почему выбрали именно эти типы рапортов.

Черногоренко сказала, что первой причиной является то, что они "наиболее сенситивные", потому что здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства.

является то, что они "наиболее сенситивные", потому что здесь военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства. Во-вторых, они – наиболее массовые. Эти рапорты, как отметила Черногоренко, можно заполнить и подать за несколько минут.

Она рассказала, что на презентации Армии+ перед всей аудиторией, под камеру, на большой экран, заполняли рапорты в режиме реального времени, и на это ушло 2 минуты.

Черногоренко подчеркнула, что електронные рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус рапорта, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.

Она рассказала, что считает, что много проблемных ситуаций возникают потому, что у нас несовершенная культура обратной связи. "Я считаю, что командирам нужно постоянно разъяснять, что у военнослужащих получается правильно, что – нет", – добавила заместитель министра.

Тогда, когда военнослужащий получит обратную связь, он поймет, как ему действовать. Так, по ее словам, электронный рапорт позволит принести в украинскую армию культуру объяснять, почему командир делает отказ.

"Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это, вместе с тем, заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. Появится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных", – резюмировала Черногоренко.