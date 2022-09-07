Об этом 24 каналу рассказал глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По теме Сколько российских ракет теперь сбивает украинская система ПВО

"Мы не можем перехватывать гиперзвуковые ракеты. Сверхзвуковые ракеты сложнее перехватывать, проще – дозвуковые. Здесь много факторов системы раннего обнаружения предупреждения, высоты, на которой летит ракета", – сказал Чмут.

Подойдет ли Украине железный купол

Руководитель фонда отметил, что иногда на одну российскую ракету нужно выпустить 3 – 4 противоракеты, чтобы ее сбить. Однако нет уверенности, что даже учитывая это ракету обезвредят.

Гарантированно решать подобные задачи может израильский железный купол на узком участке местности, на небольшой глубине с огромной стоимостью. Несмотря на это, также нет 100% гарантии,

– подчеркнул Чмут.

Он добавил, что израильский купол не подходит для Украины. Это потому, что у нашей страны большая площадь и количество целей, которые нужно перехватывать, и объектов, которые следует прикрыть.

Обратите внимание – полное интервью Тараса Чмута: смотрите видео