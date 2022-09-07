Про це для 24 каналу розповів очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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"Ми не можемо перехоплювати гіперзвукові ракети. Надзвукові ракети складніше перехоплювати, простіше – дозвукові. Тут багато факторів системи раннього виявлення попередження, висоти, на якій летить ракета", – сказав Чмут.

Чи підійде Україні залізний купол

Очільник фонду зазначив, що деколи на одну російську ракету треба випустити 3–4 протиракети, щоб її збити. Проте немає впевненості, що навіть попри це ракету знешкодять.

Гарантовано розв'язувати подібні завдання може ізраїльський залізний купол на дуже вузькій ділянці місцевості, на невеликій глибині з величезною вартістю. Попри це також немає 100% гарантії,

– наголосив Чмут.

Він додав, що ізраїльський купол не підходить для України. Це через те, що у нашої країни більша площа й кількість цілей, які потрібно перехоплювати та об'єктів, як потрібно прикрити.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю Тараса Чмута: дивіться відео