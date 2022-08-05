Если брать все летящие на нас ракеты, то самой сложной из них будет баллистическая ракета "Искандер-М". Об этом 24 каналу рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Он сообщил, что перехват баллистической цели очень сложная задача. Она ведь имеет огромную скорость и атакует максимально сверху, где угол падения составляет 80 – 90 градусов. Это значит, если ее даже повредить, она все равно упадет на цель.

Если крылатую ракету повредить – крыло, топливную систему или двигатель, она упадет еще далеко до цели. А баллистическая ракета уже падает на цель,

– объяснил Олег Катков.

"Кроме того, ракета "Искандер-М" создавалась баллистической для того, чтобы преодолевать даже специализированную ПВО НАТО. Декларируется, что она умеет маневрировать на так называемой терминальной дистанции, то есть, когда уже падает на цель. Это астрономически сложная цель", – рассказал Олег. Катков.

Он добавил, что это не значит, что другие ракеты легче сбивать.

С-300

Олег Катков отметил, что россияне еще используют ракеты для комплекса С-300, то есть это зенитные ракеты.

По спецификации С-300 – речь о 40 километрах. Это дальность радиогоризонта, чтобы довести ракету до определенного участка территории или цели. Однако (россияне – 24 канал) применяют их для дальности 110 – 120 километров, то есть не управляя ими на последнем участке полета,

– сообщил Олег Катков.

"Они ее вынуждены бросать где-то на высоте 1 – 2 километра. То есть она летит 110 километров, и на высоте примерно километр теряет управление и просто падает, где бы она ни была", – отметил эксперт.

Он добавил, что это точность, позволяющая бить по Николаеву или по Харькову. Эти удары неспециализированной ракетой с целью именно террора населения. Она имеет относительно слабую боевую часть, поэтому максимально направлена не на фугасное, а на обломочное действие.

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