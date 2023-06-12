По прогнозам, через 1 – 2 дня уровень воды в Николаевской области вернется к тому, какой был перед подрывом Каховской ГЭС. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.

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Афанасьевка – не имеет сухопутного сообщения с Николаевской областью

Самая критическая ситуация остается в Снигирёвке, Афанасьевке и Нововасильевке. По словам Кима, там нужно примерно 7 – 8 дней, чтобы вода вернулась в норму.

Афанасьевка – это единственная деревня, которая не имеет сухопутного сообщения с областью,

– заявил глава Николаевской ОВА.

Впрочем, он добавил, что развернут штаб, который доставляет и перевозит людей на лодках. Ким заверил, что люди обеспечены всем, чем нужно.

В Николаевской области запретят купаться

Виталий Ким во время брифинга рассказал о состоянии воды в местах подтоплений. По его словам, ситуация по хлоридам улучшилась. Зато ситуация ухудшилась по поводу кишечной палочки.

Сейчас будет запрещено купание везде, пока ситуация не стабилизируется,

– сказал начальник Николаевской ОВА.

Он добавил, что также нельзя будет продавать рыбу из тех мест, где были подтопления. В то же время, Ким рассказал, что Николаевской области удалось избежать худших последствий.

Дело в том, что в подтопленных районах не было кладбищ, скотомогильников, захоронения агрохимикатов.

В Баштанском районе были подтоплены 9 артезианских скважин. Одна из скважин подает воду в город и после забора воды специалисты не увидели недостатков.

Следовательно, Ким предполагает, что через неделю ситуация выровняется. По его словам, в Николаеве и Николаевском районе с водой все хорошо.

Обратите внимание. По состоянию на 12 июня в результате теракта на Каховской ГЭС известно о 8 погибших в Херсонской области и 2 – в Николаевской области. 42 человека считаются пропавшими без вести, 7 из них – это дети.