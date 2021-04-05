После пандемии коронавируса быстрее всего смогут восстановить свои экономики и выйти из кризиса США и Китай. В частности, из-за темпов вакцинации от COVID-19.

Эксперты считают, что мировая экономика начнет восстанавливаться уже в 2021 году, а динамика будет положительной.

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Какие страны быстрее всего восстановятся после коронокризиса

Издание сообщает, что рост глобальной экономики составит рекордные за более чем 50 лет 6,9%.

Страной-лидером прежде всего будут Соединенные Штаты, однако хорошие результаты покажет и Китай. Во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии пока будут наблюдать экономический спад.

Эксперты отмечают, что для восстановления экономики важное значение будут иметь темпы вакцинации населения.

Напомним, Международный валютный фонд планирует выделить 650 миллиардов долларов на восстановление после коронакризиса.

Справка. По состоянию на 5 апреля в мире COVID-19 подтвердили уже у 131,9 миллиона человек. С начала пандемии выздороветь удалось 196,2 миллиона человек, умерли – более 286 тысяч. В большинстве стран мира все еще действуют карантинные ограничения.