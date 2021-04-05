Після пандемії коронавірусу найшвидше зможуть відновити свої економіки та вийти з кризи США і Китай. Зокрема, через темпи вакцинації від COVID-19.

Експерти вважають, що світова економіка почне відновлюватися вже у 2021 році, а динаміка буде позитивною.

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Які країни найшвидше відновляться після коронокризи

Видання повідомляє, що зростання глобальної економіки становитиме рекордні за більш ніж 50 років 6,9%.

Країною-лідером насамперед будуть Сполучені Штати, однак хороші результати покаже і Китай. Натомість у Франції, Німеччині, Великій Британії, Італії, Японії поки спостерігатимуть економічний спад.

Експерти наголошують, що для відновлення економіки важливе значення матимуть темпи вакцинації населення.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд планує виділити 650 мільярдів доларів на відновлення після коронакризи.

Довідка. Станом на 5 квітня у світі COVID-19 підтвердили вже у 131,9 мільйона людей. Від початку пандемії одужати вдалося 196,2 мільйона осіб, померли – понад 286 тисяч. У більшості країн світу все ще діють карантинні обмеження.