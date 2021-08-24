Например, президент США Джозеф Байден в письме к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подчеркнул, что украинская история полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день.

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Как поздравляли Украину в мире

Американский лидер отметил, что Штаты всегда поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе,

– отметил Байден.

Кроме того, он пожелал украинцам веселого празднования.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже поздравил Украину с юбилеем. Страна солидарно помогает в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Политик подчеркнул, что Киев может всегда рассчитывать на поддержку Берлина.

Поздравления передал и президент Австрии Ван дер Беллен. Он отметил, что Австрия была одной из первых стран, которая признала независимость Украины.

"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем", – отметил политик.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил украинцев, разговаривая с Зеленским по телефону. Королева Великобритании Елизавета II в письме выразила надежду, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и будем стремиться к лучшему будущему.

Кто еще поздравил Украину