Например, президент США Джозеф Байден в письме к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подчеркнул, что украинская история полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день.
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Как поздравляли Украину в мире
Американский лидер отметил, что Штаты всегда поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе,
– отметил Байден.
Кроме того, он пожелал украинцам веселого празднования.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже поздравил Украину с юбилеем. Страна солидарно помогает в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Политик подчеркнул, что Киев может всегда рассчитывать на поддержку Берлина.
Поздравления передал и президент Австрии Ван дер Беллен. Он отметил, что Австрия была одной из первых стран, которая признала независимость Украины.
"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем", – отметил политик.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил украинцев, разговаривая с Зеленским по телефону. Королева Великобритании Елизавета II в письме выразила надежду, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и будем стремиться к лучшему будущему.
Кто еще поздравил Украину
- Король Швеции Карл XVI Густав;
- Король Нидерландов Виллем-Александр;
- Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и Наследный принц, вице-премьер, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.
- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- Король Марокко Мохаммед VI;
- Президент Республики Кения Ухуру Кениятта;
- Президент Ливана генерал Мишель Аун;
- Президент Республики Бенин Патрис Талон;
- капитаны-регенты Республики Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини.