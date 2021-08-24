Наприклад, президент США Джозеф Байден у листі до українського колеги Володимира Зеленського наголосив, що українська історія сповнена прагненням до незалежності, починаючи з часів Володимира Великого й донині.

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Як вітали Україну у світі

Американський лідер зауважив, що Штати завжди підтримують суверенітет й територіальну цілісність України.

Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні,
– наголосив Байден.

Крім того, він побажав українцям веселого святкування.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр теж привітав Україну з ювілеєм. Країна солідарно допомагає у збереженні суверенітету й територіальної цілісності. Політик наголосив, що Київ може завжди розраховувати на підтримку Берліна.

Привітання переказав і президент Австрії Ван дер Беллен. Він наголосив, що Австрія була однією з перших держав, яка визнала незалежність України.

"Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх стосунків та продовження регулярної взаємодії й надалі", – зазначив політик.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет привітав українців, розмовляючи із Зеленським телефоном. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у листі висловила сподівання, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров'я та прямувати до кращого майбутнього.

Хто ще вітав Україну

  • Король Швеції Карл XVI Густав;
  • Король Нідерландів Віллем-Олександр;
  • Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдулазіз Аль Сауд та Спадкоємний принц, віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд.
  • Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі;
  • Король Марокко Мохаммед VI;
  • Президент Республіки Кенія Ухуру Кеніятта;
  • Президент Лівану генерал Мішель Аун;
  • Президент Республіки Бенін Патріс Талон;
  • капітани-регенти Республіки Сан-Марино Джанкарло Вентуріні та Марко Ніколіні.