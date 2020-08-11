Банк заблокировал пересылку 150 гривен с одной карты на другую, требуя объяснения происхождения денег. Эта история недавно произошла в Киеве. Хотя раньше украинцев и убеждали, что банки не будут проверять и не потребуют документы, которые будут удостоверять происхождение таких мелких сумм.

В каких случаях банки будут проверять даже перевод маленьких сумм и как доказать легальность их происхождения, – разбиралась журналистка 24 канала.

А деньги откуда?

О введении банковского мониторинга происхождения денег и сложностях, которые могут в связи с этим возникнуть предупреждало много экспертов. Однако не все им поверили, ведь считали, что речь пойдет только о крупных суммах денег.

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Собственно, в этом убеждали и государственные чиновники. Правда, реальность поразила всех. Недавно с банковским мониторингом непосредственно соприкоснулся председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Один из банков заблокировал пересылку 150 гривен с карточки на карточку его родственников.

Ребенок попросила отправить на карточку 150 гривен, брат со своего счета перечислил их. Однако, когда ребенок пришел к банкомату, выяснилось – денег нет. Позвонив в банк, ему сказали, что они хотят понять происхождение этих денег, чтобы узнать имеют ли они законное происхождение,

– рассказывает Алексей Дорошенко.

Эксперт добавляет, впоследствии оказалось, что это "глюк" технического обслуживания банка, ведь раньше они такие суммы не исследовали. Ведь работники банка не выписывают никаких сообщений, пока программа "не подсказывает", что это нужно делать. В данном случае оператор, которая писала просьбу о предоставлении документов, подтверждающих легальность доходов, фактически отвечала на поведение программы.



В НБУ убеждают, что мелкие суммы банки обычно не проверяют / Фото 24 канала

В НБУ же информируют, что требования относительно обязательного выяснения источников происхождения средств публичных деятелей возникли в 2010 году после того, как вступили в силу существенные изменения в закон о финмониторинге.

У других клиентов банки могут запрашивать источники происхождения средств и в других случаях.

Случаи, когда банки могут требовать объяснения происхождения денег:

если у банка возникает подозрение, что финансовая операция, ее участники могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем;

если операция клиента существенно отличается от его обычных финансовых операций, либо по своим финансовым возможностям клиент не может проводить операции на такие суммы.

Речь не идет об операциях на мелкие суммы. Например, если клиент обычно проводит операции на 10 – 20 тысяч гривен на месяц и вдруг получает миллион, то, как правило, банк спросит об источниках происхождения средств,

– объясняют 24 канала в пресс-службе НБУ.

Банки самостоятельно принимают решение о необходимости получения дополнительной информации или документов. Это решение основывается на риск-ориентировочном подходе. Все зависит от риска клиента, понимание банком его характера деятельности и финансовой операции.

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Относительно сумм, начиная с которых банк должен проверять их происхождение. Так, законодательством о финмониторинге предполагается сосредоточение усилий банков и других финансовых учреждений на анализе сложных, необычно крупных финансовых операциях и операциях, которые не имеют очевидной экономической или законной цели. Операции как граждан на небольшие суммы, так и представителей реального бизнеса не должны привлекать внимание банка, если они являются обычными для таких клиентов и соответствуют их заявленной деятельности.

Поэтому, исходя из этого, никаких оснований проверять происхождение 150 гривен нашему герою – не было. В НБУ заявляют, когда речь идет о столь малых суммах, это операции с низким риском, которые не будут тщательно проверяться. Но банк может заблокировать перевод, например, если есть совпадение с Перечнем террористов или есть подозрение на мошеннические действия с платежными карточками.

Проверить деньги

Мониторинг переводов с карты на карту проводят банки, платежные организации, участники и члены платежных систем, которые предоставляют услуги перевода средств.



Законность происхождение денег надо доказать / Фото https://unsplash.com/

Доказать, что средства, которые переводят, являются легальными, можно с помощью любых документов, в частности электронных, подтверждающих источники происхождения денег. Например, если получены средства от продажи квартиры, то таким документом может быть договор купли – продажи.

Относительно происхождения заблокированных 150 гривен, то брат Алексея Дорошенко депутат облсовета и у него есть декларация в всемирной сети. Поэтому фактически можно предоставить ссылку на нее.

Если у человека нет такой декларации, можно предоставить справку о доходах. Для этого нужно пойти в бухгалтерию на предприятии, взять там этот документ и отправить в службу поддержки банка. Или это может быть справку о зарплате, соцвыплаты, пенсию и т. п,

– разъясняет Алексей Дорошенко.

В связи с этим встает вопрос – кто же информирует о блокировке денег. Ведь человек не всегда знает, когда именно ему должны прийти те или иные деньги.

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"Субъект финмониторинга, который заблокировал средства, информирует об этом своего клиента с обязательным указанием даты отказа и соответствующих оснований. Если средства заблокированы в связи с тем, что клиент включен в санкционный перечень, ему сообщают в ответ на полученный от него же письменный запрос", – отмечают в НБУ.

А пока деньги заблокированы, они хранятся на счете клиента, который он использовал для проведения операции. Для выяснения условий получения заблокированных средств необходимо обратиться непосредственно в учреждение, которое заблокировало средства, и предоставить запрашиваемые документы или информацию, касающиеся этой операции.

Если же человек переводит благотворительные взносы с карты на карту тогда о блокировке средств проинформирует и учреждение, которое это сделало. Это может быть как учреждение плательщика, так и получателя.