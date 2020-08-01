Карантин неожиданно ворвался в нашу жизнь и многие к нему оказались не готовы. Украинцы уже привыкли жить сегодняшним днем, не имея сбережений. Поэтому потеряв работу во время пандемии люди начали искать – где бы взять деньги. Кто-то выносит ценности в ломбарды, а кто-то берет кредиты под бешеные проценты, не вникая в детали.

За что украинцы живут во время кризиса и почему быстрое кредитование – не выход из трудной ситуации – в материале 24 канала.

Быстрые, но сомнительные ссуды

Пройдя по центру столицы закрадывается подозрение, что карантин существует только на бумаге. Люди сидят в кафе и ресторанах, посещают ночные клубы, в общем отдыхают по полной. В то же время, у ломбардов все чаще можно заметить очереди. Хотя раньше приемщики ценностей в этих учреждениях не имели много работы.

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Экономист Олег Пендзин на вопрос – начали ли украинцы жить в долг, отвечает – бесспорно и добавляет, что в последнее время резко увеличились обороты у организаций, которые дают деньги под залог.

Сегодня украинец скорее идет не в банк за потребительским кредитом, потому что там ему не дадут кредит без подтверждения надлежащего места работы и дохода, а берут свои ценности и сдают их в ломбарды,

– рассказывает Олег Пендзин.

Поэтому, украинцы не стали жить в долг в прямом смысле этого слова. Обращаются люди в ломбарды, а не в банки по одной простой причине – последние не дают потребительских кредитов просто так. Банковское учреждение проверит место работы, доходы и в случае, если они не соответствуют их ожиданиям, с точки зрения графика возврата потребительского кредита, то деньги никто не даст. Поэтому резко увеличились доходы ломбардов. Это свидетельствует, что украинцы начали выносить из дома последнее.



Беря быстрые кредиты, стоит быть готовым к высоким процентам / Фото 24 канала

Однако не стоит путать банки и различные организации, которые быстро выдают деньги только при наличии у заемщика паспорта. Правда, они выдают деньги под 30% или даже более высокую месячную процентную ставку. Хотя, есть определенная категория людей, которые и на такие условия соглашаются.

Есть учреждения, где очень высокие проценты (до 400%), а то и больше. Речь идет о небольших суммах в 3-5 тысяч гривен на несколько дней или недель,

– говорит экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Эксперт предостерегает – с этими займами надо быть очень осторожным. Часто предлагают кредит под 0%, но таких займов нет. Надо смотреть эффективную ставку. Или бывает предлагают кредит под 2-3%, потом выясняется, что речь идет о том, что это ставка за день, а за месяц пользования деньгами уже выйдут совсем другие цифры.

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Быстро взять кредит можно. Такие учреждения работают за счет того, что выдают деньги под высокие проценты. Однако, не стоит думать, что кто-то будет выдавать кредит под красивые глаза и паспорт, а потом о нем забудут и деньги просто подарят – такого не будет. В паспорте указывается место прописки заемщика, его близкие родственники. А коллекторов еще никто не отменял. Поэтому там не все просто, как может показаться на первый взгляд. И заем с высокими процентами все же придется отдавать.

Жизнь в долг

Возникает вопрос – как долго украинцы смогут так просуществовать? Президентом было анонсировано увеличение минимального размера зарплаты. Однако, в таком случае всю тяжесть берет на себя бизнес, который должен выплачивать минималку. Будет ли бизнес способен платить, или закроется и уйдет в тень, либо вообще с рынка – вопрос.



Многие бизнесмены в кризис прячутся "в тень" / Фото 24 канала

Государство живет в долг давно. Мы погашаем свои долги, берем новые. Олег Пендзин приводит такое интересное исследование МВФ, где проанализировано, почему экономика Украины выходит из кризиса значительно труднее и дольше стран-соседей. Речь идет о венграх, поляках и даже белорусах. Объяснение такому положению вещей сводилось к двум причинам.

Во-первых, в связи с низким уровнем доходов у украинцев полностью отсутствует предварительное накопление или так называемая подушка безопасности в виде сбережений, которые дают возможность людям в трудные моменты продержаться. Это была первая и основная причина. Из-за отсутствия у людей накоплений, рынок так быстро не успевает восстанавливаться. Как следствие, общественное производство не развивается, потому что нет внутреннего спроса.

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Во-вторых, отсутствие надлежащей фискальной помощи со стороны государства, которая бы позволяла выходить бизнесу из кризиса. Речь идет об уменьшении или отмены налогов и тому подобном.

С точки зрения наших кредиторов, украинцы полностью "проелись" за период карантина. В действительности так оно и есть. Сейчас мы видим ситуацию, когда достаточно много людей, исходя из опросов, подтверждают, что не за что жить и должны искать при любых условиях заработок,

– добавляет Олег Пендзин.

Экономист добавляет, что сегодня у нас очень критическая ситуация в экономике. За первое полугодие мы упали на 5%. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во втором полугодии наша экономика начнет расти. Однако по мнению Олега Пендзина, наш глава правительства оптимист, который должен таким и быть по должности, которую он занимает. А вот Пендзин не оптимист, поэтому считает, что хорошо бы, чтобы мы в конце 2021 переломили ситуацию, особенно с точки зрения сотрудничества с МВФ. Потому что чрезвычайно длительные временные рамки выхода Украины из кризиса могут ударить по украинцам.