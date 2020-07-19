Получая наследство большинство из нас думает, что становится владельцем только имущества. Наследники даже не задумываются, что вместе, к примеру с квартирой, могут получить еще и долги умершего. Кое-где выплаты по кредитным и другим обязательствам могут существенно превышать стоимость имущества.

Что нужно знать и куда обращаться, прежде чем вступать в наследство чтобы потом не "погашать" чужие кредиты – журналистке 24 канала рассказывает частный исполнитель, заместитель председателя "Бюро частных исполнителей" Денис Боднар.

Наследственные сюрпризы

Часто даже близкие не знают всей правды о жизни своих родственников. Поэтому известие, что у умершего, который в наследство оставил своим племянниками не только квартиру, но и невыплаченный немаленький кредит может стать полной неожиданностью.

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Важно понимать, что по украинскому законодательству нельзя частично принять наследство.

Отказ от принятия долговой части наследства – не допускается, согласно украинскому законодательству. Обязательным условием при вступлении в наследство является то, что наследники принимают как права, так и обязанности, которые им оставили в наследство,

– разъясняет Денис Боднар.

Так, в Гражданском кодексе говорится – наследник имеет право принять наследство или отказаться от него.

Денис Боднар отмечает – неимущественные обязательства по наследству не переходят / Фото соцсетей

Получить наследство можно как:

по закону. Речь идет о родственниках (родители, супруги, братья, сестры и другие);

по завещанию. Это может быть любой, кого умерший указал в завещании и определил долю наследства.

В случае принятия наследства – к наследнику переходят все права и обязанности умершего. Законом предусмотрено – исполнительное производство прекращается в случае смерти должника. Правда, при условии – если такие правоотношения не допускают правопреемства. Оно допускается когда человек, который вступает в наследство получает имущественное обязательство. Ведь неимущественные обязательства не переходят по наследству. Есть такие решения судов как, например опровергнуть определенную недостоверную информацию. Это неимущественное обязательство, касающееся лично того человека, который распространял недостоверную информацию. Если тот, кто такую ​​информацию распространял умер, то это обязательство не может перейти по наследству, а вот имущественное может.

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Проверить наследство

По украинскому законодательству у наследников есть шесть месяцев чтобы обратиться к нотариусу по месту открытия наследственного дела. Посетив его, они должны написать заявление о том, что собираются принять или отказаться от наследства.

Перед тем, как вступать в наследство стоит все тщательно проверить. Попросить нотариуса, который открывает наследственное дело, посмотреть реестр обременений и узнать нет ли обременения по этим объектам недвижимости. Самостоятельно обычный человек проверить это по базам – не может,

– советует Денис Боднар.

Также, если человек давно не общался с родственником, который вспомнил его в завещании, не лишними будут расспросы знакомых, врача и друзей умершего. Ведь они могут знать о кредитах и ​​других долговых обязательствах умершего.

Долги в наследство переходят вместе с другим имуществом, но только после оформления документов. На их оформление и получение придется потратить примерно до полугода.

Получить в наследство можно не только недвижимость, но и долги / Фото 24 канала

Относительно вопроса – может ли кредит перейти по наследству только по завещанию, то Денис Боднар отмечает, что переход долгов осуществляется в любом случае. То есть в этой ситуации способ наследования не имеет значения. Если же человек не вступил в право наследования, то он может быть спокоен, ведь его никто не заставит платить по долгам умершего. Например, в практике Дениса Боднар были случаи, когда дети отказывались вступать в права наследования из-за имеющихся долговых обязательств родителей.

Наследники по закону чтобы не вступать в свои права могут просто не приходить к нотариусу в течение 6 месяцев и не заявлять о своем желании. При наличии завещания лучше прийти к нотариусу и отказаться от него в письменном виде.

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Принимая наследство, наследники должны платить долги наследодателя, но в пределах стоимости имущества, которое наследуется. Нужно знать – кредиторы ни в коем случае не имеют права требовать погашение долга по собственному имуществу наследника. То есть, если размер обязательств превышает стоимость полученного по наследству имущества, то другая часть обязательства останавливается из-за невозможности ее выполнения.

Есть еще одна реальная угроза при наследовании имущества. Речь идет о поручительстве. К сожалению, ни один нотариус не скажет наследнику выступал ли поручителем наследодатель у кого-то. Поэтому ситуация, когда наследнику придется платить еще и за того, за кого поручился наследодатель – вполне возможна. О поручительстве знают только тот, кто поручается, тот за кого поручаются и финансовое учреждение или частное лицо, у которого брали деньги в долг.

Поэтому, узнав о наследстве необходимо все тщательно проверить, чтобы не получить неприятные сюрпризы.