Отримуючи спадок більшість з нас думає, що стає власником лише майна. Спадкоємці навіть не замислюються, що разом, приміром з квартирою, можуть отримати ще й борги померлого. Подекуди виплати за кредитними та іншими зобов'язаннями можуть суттєво перевищувати вартість майна.

Що потрібно знати та куди звертатись перед тим, як вступати у спадщину аби потім не "погашати" чужі кредити, – журналістці 24 каналу розповідає приватний виконавець, заступник голови "Бюро приватних виконавців" Денис Боднар.

Спадкові сюрпризи

Часто навіть близькі не знають всієї правди про життя своїх родичів. Тому звістка, що у померлого, який у спадок залишив своїм племінниками не лише квартиру, а й невиплачений чималенький кредит може стати повною несподіванкою.

До теми Якщо купив телефон у кредит: чи може банк забрати квартиру

Важливо розуміти, що за українським законодавством не можна частково прийняти спадщину.

Відмова від прийняття боргової частини спадщини – не допускається, за українським законодавством. Обов'язковою умовою при вступі в спадщину є те, що спадкоємці приймають як права, так і обов'язки, які їм залишили у спадок,

– роз'яснює Денис Боднар.

Так, в Цивільному кодексі зазначається – спадкоємець має право прийняти спадщину або відмовитись від неї.



Денис Боднар зауважує – немайнові зобов'язання у спадок не переходять / Фото соцмереж

Отримати спадок можна як:

за законом. Йдеться про родичів (батьки, друга половинка подружжя, брати, сестри та інші);

за заповітом. Це може бути будь-хто, кого померлий вказав у заповіті й визначив частку спадку.

У разі прийняття спадщини – до спадкоємця переходять усі права та обов'язки померлого. Законом передбачено – виконавче провадження припиняється у разі смерті боржника. Щоправда, за умови – якщо такі правовідносини не допускають правонаступництва. Воно допускається коли людина, яка вступає в спадщину отримує майнове зобов'язання. Адже немайнові зобов'язання не переходять у спадок. Є такі рішення судів як, наприклад спростувати певну недостовірну інформацію. Це немайнове зобов'язання, що стосується особисто тієї людини, яка розповсюджувала недостовірну інформацію. Якщо той, хто таку інформацію розповсюджував помер, то це зобов'язання не може перейти у спадок, а от майнове може.

Варто прочитати НБУ закликає українців бути обережними з кредитами "під 0%"

Перевірити спадок

За українським законодавством спадкоємці мають шість місяців аби звернутись до нотаріуса за місцем відкриття спадкової справи. Завітавши до нього, вони повинні написати заяву про те, що збираються прийняти або відмовитись від спадщини.

Перед тим, як вступати у спадок варто все ретельно перевірити. Попросити нотаріуса, який відкриває спадкову справу, подивитись реєстр обтяжень та дізнатись чи немає обтяження за цими об’єктами нерухомості. Самостійно звичайна людина перевірити це по базам – не може,

– радить Денис Боднар.

Також, якщо людина давно не спілкувалась з родичем, який згадав її у заповіті, не зайвим буде розпити знайомих, лікаря та друзів померлого. Адже вони можуть знати про кредити та інші боргові зобов'язання померлого.

Борги у спадок переходять разом із іншим майном, але лише після оформлення документів. На їх оформлення та отримання доведеться витратити приблизно до пів року.



Отримати у спадок можна не лише нерухомість, а й борги / Фото 24 каналу

Щодо питання – чи може кредит перейти у спадок лише за заповітом, то Денис Боднар наголошує, що перехід боргів здійснюється в будь-якому разі. Тобто в цій ситуації спосіб спадкування не має значення. Якщо ж людина не вступила у права спадкування, то вона може бути спокійна, адже її ніхто не змусить платити за боргами померлого. Приміром, у практиці Дениса Боднара були випадки, коли діти відмовлялись вступати в права спадкування через наявні боргові зобов'язання батьків.

Спадкоємці за законом аби не вступати в свої права можуть просто не приходити до нотаріуса протягом 6 місяців і не заявляти про своє бажання. За наявності заповіту краще прийти до нотаріуса і відмовитись від нього письмово.

Читайте також Як відтепер банки стягують борги по кредитах без рішення суду

Приймаючи спадщину, спадкоємці мають сплачувати борги спадкодавця, але в межах вартості майна, яке спадкується. Потрібно знати – кредитори в жодному разі не мають права вимагати погашення боргу із власного майна спадкоємця. Тобто, якщо розмір зобов'язань перевищує вартість отриманого у спадщину майна, то інша частина зобов'язання зупиняється через неможливість її виконання.

Є ще одна реальна загроза при спадкуванні майна. Йдеться про поручительство. На жаль, жоден нотаріус не скаже спадкоємцю чи виступав поручителем спадкодавець у когось. Тому ситуація, коли спадкоємцю доведеться платити ще й за того, за кого поручився спадкодавець – цілком можлива. Про поручительство знають лише той хто поручається, той за кого поручаються і фінансова установа чи приватна особа, у якої брали гроші в борг.

Тож, дізнавшись про спадок необхідно все ретельно перевірити, аби не отимати неприємні сюрпризи.