Якщо купив телефон у кредит: чи може банк забрати квартиру

Купити телефон, холодильник чи іншу побутову техніку в кредит – не проблема. Цією можливістю користується багато українців. Проте позику потрібно віддавати, інакше власника такий речей можуть позбавити майна. Чи можна через протермінований кредит позбутись квартири, – роз'ясняє приватний виконавець Денис Боднар.

Зростаючі борги

Часто в метро чи маршрутках можна побачити пасажирів з дорогими iPhone останньої моделі. Звісно, коли людина купує річ, вартістю понад 30 тисяч гривень, але їздить в громадському транспорті, закрадається підозра, що гаджет придбаний в кредит. Дехто з тих, хто полюбляє скуповуватись в кредит вважає, що виплати за позикою не обов'язкові. Мовляв, банк все спише. Проте, на практиці все відбувається далеко не так: за весь той час поки людина не платить, фінансова установа нараховує відсотки та штрафи.

До теми: В Україні видали перший доступний кредит за програмою "5-7-9%": кому і на що

Як наслідок, борг за кредитом суттєво зростає. Наскільки збільшиться ця заборгованість залежить від договірних умов та відсоткових ставок. Йдеться про кількаразове зростання суми.



Беручи кредит не можна "забувати" про його його повернення / Фото 24 каналу

В таких випадках фінансові установи, де на грошах заробляють, починає шукати шляхи їх повернення. Якщо у боржника немає холодильника, телевізора, машини чи іншого майна крім квартири, тоді й на неї можуть звернути стягнення.

Що означає звернення стягнення?Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації. Одним із заходів примусового виконання рішень та водночас одним із найбільш дієвих є звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника.

Судові справи

Тож, аби погасити невиплачений кредит по купленому в кредит iPhone чи холодильнику, у позичальника можуть забрати квартиру та виставити її на продаж. Звісно це робиться за рішенням суду. Тобто, якщо людина кілька років не платить гроші, за речі куплені в кредит, тоді банк подає до суду, а після винесення рішення до справи беруться приватні виконавці. Зазвичай, до них звертаються самі банки.

Важливо! Як відтепер банки стягують борги по кредитах без рішення суду

Ці фахівці шукають майно, яким можна було б "погасити" кредит і штрафи з пенею, що по ньому накопичились. Для того аби виплатити заборгованість, майно продають на аукціоні. Якщо після цього ще залишиться певна сума, тоді її віддають тому, хто брав цей кредит.

Стягувати з боржника майно без стягнення зарплати чи інших доходів можна лише коли сума заборгованості перевищує 5 мінімальних зарплат або за заявою стягувача. На єдине житло можна звертати стягнення, якщо сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати,

– пояснює Денис Боднар.

Таким чином, якщо заборгованість по кредиту не перевищує 5 мінімальних зарплат тоді стягується зарплата, звісно за умови її наявності. В 2020 році мінімальна зарплата складає 4 723 гривень, згідно з державним кошторисом.

Як українці потрапляють у кредитну пастку, дивіться тут:

Водночас, приватний виконавець переконує, що фінансові компанії зацікавлені у поверненні кредитів. Навіть, якщо позика протермінована, фінансова установа обере шлях спілкування з клієнтом аби дійти до спільного рішення, яке влаштує обидві сторони. Адже банкам не цікаво судитись з людиною.

Фінансові установи дорожать клієнтами, адже у людини можуть бути тимчасові складнощі. Тому вони готові реструктурувати борг чи дати розстрочку,

– додає Боднар.

Таким чином банки звертаються за примусовим стягненням на майно тих боржників, які реально не бажають йти на перемовини і нічого не роблять аби виплатити цей борг.

Важливо! Перекинув подрузі гроші на картку – заплати податки: чи чекає українців сюрприз

Будь-який банк шукатиме шляхи вирішення проблеми того, хто взяв кредит: їм вигідніше аби людина хоч потрошку, але платила. Нехай процес з виплати позики й триватиме роками. Варіант розвитку подій, коли позичальник десятиліттями виплачує кредит, вигідніший банку. Ба більше, в деяких кредитних договорах навіть прописують пункт за яким дострокове погашення кредиту забороняється.