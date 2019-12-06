Як відтепер банки стягують борги по кредитам без рішення суду

Дедалі більше банків задля стягнення боргу з кредитора не подають позов до суду, а звертаються до нотаріуса у якого отримують документ на стягнення суми боргу. Потім його передають приватному виконавцю, який відкриває провадження, накладає арешт та стягує борги.

Як по-новому стягують борги з кредиторів та чому не варто плутати колекторів з приватними виконавцями – в матеріалі 24 каналу.

Стягнення боргу за кредитом

На переконання більшості позичальників, у яких є заборгованість перед банком, проблеми з фінустановою у них можуть з'явитись лише після тривалих судових баталій. Тай то лише у випадку, якщо суд винесе рішення на користь банку.

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Але віднедавна все відбувається легше та швидше. Сьогодні багато банків відійшли від практики подання позовів до суду, тепер вони звертаються до нотаріуса задля отримання виконавчого напису, який представляє собою документ на стягнення суми боргу. Потім передають його приватному виконавцю, і той відкриває провадження, накладає арешти та стягує борги. Таким чином про наявність арешту на власне майно боржник може дізнатись вже тоді, коли питання буде вирішено.



З отриманням кредитів варто бути вкрай уважними / Фото 24 каналу

Якщо людина має заборгованість, тривалістю в кілька місяців, банк може звернутись до приватного виконавця.

Голова ГО "Бюро приватних виконавців України" Ярослав Бережний зазначає, після появи заборгованості, банк має право вимагати дострокового виконання зобов'язань. Йдеться не лише про погашення боргу, але й усієї суми кредиту.

Якщо кредит брали під заставу, приміром, майна – банк може забирати і його. Тобто це робитимуть приватні виконавці, які отримали виконавчий напис у нотаріуса.

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Продаж майна, під заставу якого брали кредит, сьогодні теж відбувається значно швидше ніж раніше. Від відкриття провадження до передачі його на торги знадобиться приблизно від двох до чотирьох місяців. Реалізують його через ДП СЕТАМ. Зупинити процес продажу майна можна лише в судовому порядку. Для цього необхідно отримати окреме рішення суду.

"Швидко отримати таке рішення – непросто. Адже поки суд відкриє провадження й винесе рішення, приміром квартиру, під заставу якої брали кредит, вже можуть і продати", – пояснює Ярослав Бережний.



Оформляючи кредит необхідно уважно читати договір / Фото GettyImages

Як працюють приватні виконавці

Суть роботи приватних виконавців при поверненні кредитів по яким є заборгованість зводиться до кількох основних кроків. Як роз’яснює Ярослав Бережний, передовсім, приватний виконавець надсилає запити в банк та отримує інформацію про боржника і на підставі відкритого провадження може навіть заарештувати депозитні та поточні рахунки і картки.

Завдяки відправленим запитам в податкову службу арештувати можна рахунки підприємця, який зареєстрований як ФОП. Також законодавчо дозволяється заарештувати до 20% офіційних доходів боржника і навіть до 50% зарплати чи й пенсії або стипендії.

Приватний виконавець має право накласти арешт на будь-які офіційні доходи боржника та його майно,

– уточнює Ярослав Бережний.

Проте не варто лякатись, що приватні виконавці діятимуть наче бандити в буремні 1990-ті роки. Адже щоб стати приватним виконавцем потрібно мати відповідні знання і навики. Зокрема, приватним виконавцем може стати громадянин України, якому виповнилось 25 років і він отримав вищу юридичну освіту рівнем не нижче магістра. Також після завершення навчання потенційний приватний виконавець повинен не менше двох років працювати в галузі права, приміром, юристом, адвокатом чи й державним виконавцем. Окрім того, серед вимог до роботи приватного виконавця чітко прописана наявність обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.



Скільки років звичайний українець має збирати на власну квартиру / Інфографіка 24 каналу

У разі ненавмисного порушення чи помилки, яку допустив приватний виконавець, людина, яка до нього звернулась має право отримати відшкодування шкоди. Постраждалі від дій державних виконавців такої преференції не мають,

– наголошує Ярослав Бережний.

Тож порівняння з бандитами – некоректне. Проте працюватимуть виконавці ретельніше за державних, тому на затягування процесу компенсації заборгованості банку – не варто розраховувати.

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Звісно, не всім боржникам до вподоби такі новації. Щоправда, це світова практика боротьби з нечесними боржниками.