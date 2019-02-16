Приватні та державні виконавці: які проблеми виникають у їхній службі

У 2017 році разом з державними в Україні запрацювали перші приватні виконавці. Одразу ж, порівняно з 2015 роком, частка успішних судових рішень збільшилася в 3 рази.

Коли приватні виконавці виконують свою роботу боржники ображаються на них та йдуть скаржитися у Міністерство юстиції. А ті, в свою чергу, починають тиснути на виконавців.

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Киянин Андрій Авторгов на посаді приватного виконавця працює півтори роки.



Приватний виконавець Андрій Авторгов

До цього він працював державним, тому вважає, що вимоги до "приватників" вищі.

Хто може бути приватним виконавцем:

громадянин України, який досягнув 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит

Роботу Андрій таки отримав, але радів не довго: Міністерство юстиції припинило його діяльність, бо, мовляв, виконав рішення суду, незважаючи на те, що в Державній виконавчій службі вже перебувало аналогічне провадження.

Моя провина полягала в тому, що я за 5 робочих днів виконав судове рішення, яке органи державної виконавчої служби не виконували 2 роки,

– розповів приватний виконавець Андрій Авторгов.

Проте зволікати у своїй роботі вони не можуть, бо 10 % від суми проданого майна – це єдиний заробіток виконавців. Врешті Андрій Автогров таки поновився через суд.

А от у його колега Атаджана Чулієва суди ще попереду. Причиною стало те, що він швидко продав квартиру боржників, бо ті не могли виплатити кредит, а вони на нього подали в суд.



Приватний виконавець Атаджан Чулієв

Служитель Феміди впевнений, що закону не порушив, виконав рішення суду. Залишок від продажу квартири чекає на колишніх власників.

Все не так, як вони говорять. Банку відмовили у достроковому стягненні на предмет іпотеки. Їм юрист пояснив, що все добре. Це не так. Кошти потрібно погашати у будь-якому випадку. Сума заборгованості більша, ніж дозволяє закон без згоди стягувача,

– сказав приватний виконавець Атаджан Чулієв.

Боржники ж кажуть, їм не гроші потрібні, а їхнє житло. Скаржаться, нібито нічого знали про те, що за їхню справу взялася приватна служба.

Паралельно із приватним виконавцем, цю справу вела державна виконавча служба. Тут щомісяця стягували із доходів боржників певну суму. І продовжували це робити, навіть після того, як житло продали. Бо теж не знали про дії приватного виконавця.

У Міністерстві юстиції пояснили, чому виникає така плутанина, пов'язавши із недоліками законодавства. Однак, надати інтерв'ю і пояснити чому таке стається відмовилися.



Пояснення від Міністерства юстиції

Тож і виходить, що боржники ображаються на виконавців, бо ж і забирають у них майно. А виконавці кивають на боржників та державу.

Коли у приватного виконавця перебуває стягнення на значні суми, боржники починають натискати корупційні важелі в Мін'юсті, який регулює, перевіряє приватних виконавців, і у них починаються проблеми,

– наголосив приватний виконавець Андрій Авторгов.

Як подолати прогавини у законі?

Щоб не було такої проблеми у державі всі повинні дотримуватися одного принципу – борги потрібно віддати, каже приватний виконавець із Сербії Дамір Сіте. Він разом з французьким колегою Ліонелем у рамках проекту Євросоюзу читає лекції приватним виконавцям.

В Сербії виконавчий лист, який видає суд, буде виконаний. Боржник не може уникнути відповідальності. У нас немає чіткого слідування процедурі виконання рішення, бо це те, що стає на заваді виконанню,

– сказав міжнародний експерт Проекту ЄС Право-Justice Дамір Сіте.

Приватні виконавці в Україні з'явилися ще влітку 2017. За цей час, у їхні записалися півтори сотні осіб. Державних виконавців понад 5 тисяч.