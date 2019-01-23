Як оформити податкову знижку на навчання дитини

Сьогодні навчання дитини "з'їдає" чималу частину сімейного бюджету більшості українських сімей. Дорого коштує не лише здобуття знань у вишах, доведеться чимало заплатити й за відвідування музичної чи спортивної школи. Проте, не всі батьки знають, що можуть повернути частину інвестованих в навчання дитини грошей, скориставшись так званою податковою знижкою.

Хто і як може отримати знижку на навчання дитини – дізналась журналістка 24 каналу.

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Підтримати сімейний бюджет

До ухвалення другого пакету законів чужих дітей не буває, на соціальну знижку від держави могли розраховувати лише студенти-контрактники вищих навчальних закладів або ж їхні батьки. Проте, нещодавно ухваленим законом було внесено зміни до Податкового кодексу України, й тепер правом на податкову знижку можуть скористатись й батьки, які платять гроші за навчання дітей у закладах дошкільної та позашкільної освіти.

Податкова знижка запроваджується для того, щоб батьки, які вкладають кошти в своїх дітей мали можливість отримати від держави допомогу у вигляді зменшення сплати податків від свого офіційного доходу,

– зазначив в ексклюзивному коментарі Міністр юстиції Павло Петренко.



Записали дитину до платної музичної школи – отримайте податкову знижку

Важливо знати, що закон передбачає повернення грошей і за додаткові заняття. Щоправда, приватні заклади, які відвідує дитина, повинні мати відповідну акредитацію Міністерства освіти і науки.

Якщо ви направляєте свою дитину на навчання в платну музичну, спортивну школу чи гурток, то маєте право порахувати свої витрати і зменшити плату з доходів фізичних осіб. Раніше така норма стосувалась лише вищої освіти, тож уже є розуміння, як це буде працювати. Отримати таку знижку не складно,

– додав Павло Петренко.

Як отримати знижку

Плануючи оформляти податкову знижку, потрібно врахувати, що повернути гроші можна лише за навчання у вітчизняних освітніх закладах. Для того, щоб отримати податкову знижку, необхідно зібрати пакет документів та подати їх до відділення фіскальної служби за місцем проживання.

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Для оформлення податкової знижки потрібно зібрати такі документи:

- копію паспорта;

- копію про доходи Форма №3;

- копію ідентифікаційного номеру;

- копію договору із закладом освіти;

- копії чеків (квитанцій, платіжок) про оплату навчання;

- податкову декларацію про майновий стан і доходи;

- оригінали документів, що підтверджують сімейний зв'язок (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);



Оформити податкову знижку – не складно

Зібравши потрібні документи, необхідно піти до відділення фіскальної служби за місцем проживання та написати заяву, в якій зазначити реквізити рахунку для перерахунку відшкодування. Заяву та пакет документів краще подавати особисто і вимагати, щоб на другому примірнику заяви поставили дату і штамп. Також документи можна надіслати поштою.

На кого вигідно оформляти знижку

Податкову знижку вигідніше оформляти на того члена родини, хто має офіційну роботу і отримує більшу зарплату. Адже розмір соціальної знижки залежить від суми сплачених податків, але не може перевищувати 18% від них. Гроші повернуть протягом 60 днів з моменту подачі всіх необхідних документів.

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Водночас, необхідно звернути увагу на те, що у квитанції про сплату за навчання мають вказати дані саме того члена родини, який уклав договір із навчальним закладом й буде отримувати податкову знижку.

Розрахуємо знижку на конкретному прикладі

Приміром, протягом минулого року мама витратила на навчання доньки 10 тисяч гривень. Її офіційний заробіток за цей період складав 100 тисяч гривень.

Розраховуємо суму податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню завдяки застосуванню права на податкову знижку.

Для початку потрібно визначити базу оподаткування: 100 000 – 10 000 = 90 000.

З цієї бази визначаємо суму податку на доходи фізичних осіб: 90 000 х 18% = 16 200 грн.

Із зарплати 100 000 гривень організація, де працює жінка, утримала з неї податок на доходи фізичних осіб у розмірі – 18 000 грн.

Для визначення суми, яку має повернути держава, необхідно 18 000 – 16 200 = 1 800 грн.

Звісно, ця сума невелика, але ж гроші зайвими не бувають.