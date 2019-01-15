ВНЗ необгрунтовано завищують плату за навчання, – Держаудитслужба

В українських університетах плату за навчання на популярних спеціальностях завищують, а на ціну також впливає вартість комунальних послуг.

Про це повідомляють у прес-службі Державної аудиторської служби України.

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Там зазначають, що вартість вищої освіти в Україні щороку збільшується на 10%. Виші часто враховують до вартості навчання ціну за культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу та надання співробітника матеріальної й фінансової допомоги у розмірі 2% від надходжень за надання платних послуг. Проте, ці послуги – вже сплачені.

Не завжди ці два критерії вдається задовольнити з кожною зі спеціальностей, яких у закладах вищої освіти декілька. Як правило, одні спеціальності популярніші та на них високий конкурс – це підстава для підвищення вартості навчання, інші спеціальності менш популярні, тож вартість навчання буває нижча за собівартість,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 2019 року в Україні запрацює нова методика оцінювання вишів. Так, вищі навчальні заклади України будуть оцінювати незалежні експерти за прозорими критеріями. Від цієї оцінки буде залежати рівень державної підтримки.