19:05
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      ВНЗ необгрунтовано завищують плату за навчання, – Держаудитслужба

      32 Читать новость на русском
      Вартість навчання в українських ВНЗ щороку збільшується на 10%
      Вартість навчання в українських ВНЗ щороку збільшується на 10% / Фото з вільних джерел

      В українських університетах плату за навчання на популярних спеціальностях завищують, а на ціну також впливає вартість комунальних послуг.

      Про це повідомляють у прес-службі Державної аудиторської служби України.

      Читайте також: Пробне ЗНО-2019: реєстрація і ціна

      Там зазначають, що вартість вищої освіти в Україні щороку збільшується на 10%. Виші часто враховують до вартості навчання ціну за культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу та надання співробітника матеріальної й фінансової допомоги у розмірі 2% від надходжень за надання платних послуг. Проте, ці послуги – вже сплачені.

      Не завжди ці два критерії вдається задовольнити з кожною зі спеціальностей, яких у закладах вищої освіти декілька. Як правило, одні спеціальності популярніші та на них високий конкурс – це підстава для підвищення вартості навчання, інші спеціальності менш популярні, тож вартість навчання буває нижча за собівартість,
      – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, з 2019 року в Україні запрацює нова методика оцінювання вишів. Так, вищі навчальні заклади України будуть оцінювати незалежні експерти за прозорими критеріями. Від цієї оцінки буде залежати рівень державної підтримки.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Освіта Студенти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія грається з вогнем
      сьогодні , 19:03 Росія грається з вогнем
      Семен Кабакаєв 19
      Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони і які в них шанси
      сьогодні , 19:01 Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони і які в них шанси
      Інна Жолобович 43
      Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      сьогодні , 18:01 Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      Світлана Попова 618
      Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:20 Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 1904
      Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      сьогодні , 16:39 Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      508
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Дніпропетровській області затримали членів банди "Біле братство"
       6 вересня 2018 , 01:30
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Volkswagen продає більше машин, ніж Mercedes та Ford разом
       13 серпня 2018 , 13:00
      Павелко оцінив роботу Шевченка у збірній України
       22 вересня 2018 , 12:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук