Вузы необоснованно завышают плату за обучение, – Госаудитслужба

В украинских университетах плату за обучение на популярных специальностях завышают, а на цену также влияет стоимость коммунальных услуг.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной аудиторской службы Украины.

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Там отмечают, что стоимость высшего образования в Украине ежегодно увеличивается на 10%. Вузы часто учитывают в стоимости обучения цену за культурно-массовую, физкультурную, оздоровительную работу и предоставление сотрудникам материальной и финансовой помощи в размере 2% от поступлений за оказание платных услуг. Однако, эти услуги уже оплачены.

Не всегда эти два критерия удается удовлетворить по каждой из специальностей, которых в учреждениях высшего образования несколько. Как правило, одни специальности более популярны и на них высокий конкурс – это основание для повышения стоимости обучения, другие специальности менее популярны, поэтому стоимость обучения бывает ниже себестоимости,

– говорится в сообщении.

Напомним, с 2019 года в Украине заработает новая методика оценивания вузов. Так, высшие учебные заведения Украины будут оценивать независимые эксперты по прозрачным критериям. От этой оценки будет зависеть уровень государственной поддержки.