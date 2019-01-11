В Украине заработает новая методика оценки вузов

С 2019 года высшие учебные заведения Украины будут оценивать независимые эксперты по прозрачным критериям. От этой оценки будет зависеть уровень государственной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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"На протяжении последних двух лет мы вместе с научным сообществом провели серьезную подготовительную работу, чтобы с 2019-го началась предусмотренная законом аттестация научных учреждений по новым правилам", – отметил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Во время оценивания будут обращать внимание на результаты научной деятельности за последние 3 года, стратегию развития на следующие 5 лет, количество публикаций, эффективность использования ресурсов, уровень международного сотрудничества, кадровый потенциал. К тому же, эксперты будут учитывать специфику различных отраслей наук и особенности научных заведений разных профилей (естественных, гуманитарных, военных и других).

Экспертные группы формируются по научным направлениям, а окончательные результаты аттестации будут решать единая экспертная комиссия.

Материалы для прохождения государственной аттестации можно будет подать через специальную информационно-аналитическую систему, с помощью которой и будет проходить оценивание. За этот год государственную аттестацию смогут пройти более 100 научных учреждений.