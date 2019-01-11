В Україні запрацює нова методика оцінювання вишів

З 2019 року вищі навчальні заклади України будуть оцінювати незалежні експерти за прозорими критеріями. Від цієї оцінки буде залежати рівень державної підтримки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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"Впродовж останніх двох років ми разом із науковою спільнотою провели серйозну підготовчу роботу, щоб із 2019-го почалася передбачена законом атестація наукових установ за новими правилами", – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха.

Під час оцінювання звертатимуть увагу на результати наукової діяльності за останні 3 роки, стратегію розвитку на наступні 5 років, кількість публікацій, ефективність використання ресурсів, рівень міжнародної співпраці, кадровий потенціал. До того ж, експерти будуть враховувати специфіку різних галузей наук та особливості наукових закладів різних профілів (природничих, гуманітарних, військових та інших).

Експертні групи створюватимуться за науковими напрямками, а остаточні результати атестації буде вирішувати єдина експертна комісія.