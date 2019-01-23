Как оформить налоговую скидку на обучение ребенка

Сегодня обучение ребенка "съедает" большую часть семейного бюджета большинства украинских семей. Дорого стоит не только получение знаний в вузах, придется немало заплатить и за посещение музыкальной или спортивной школы. Однако, не все родители знают, что могут вернуть часть инвестированных в обучение ребенка средств, воспользовавшись так называемой налоговой скидкой.

Кто и как может получить скидку на обучение ребенка – узнала журналистка 24 канала.

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Поддержать семейный бюджет

До принятия второго пакета законов чужих детей не бывает, на социальную скидку от государства могли рассчитывать только студенты-контрактники высших учебных заведений или их родители. Однако, недавно принятым законом были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, и теперь правом на налоговую скидку могут воспользоваться и родители, которые платят деньги за обучение детей в учреждениях дошкольного и внешкольного образования.

Налоговая скидка вводится для того, чтобы родители, которые вкладывают средства в своих детей имели возможность получить от государства помощь в виде уменьшения уплаты налогов от своего официального дохода,

– отметил в эксклюзивном комментарии Министр юстиции Павел Петренко.

Записали ребенка в платную музыкальную школу – получите налоговую скидку

Важно знать, что закон предусматривает возврат денег и за дополнительные занятия. Правда, частные заведения, которые посещает ребенок, должны иметь соответствующую аккредитацию Министерства образования и науки.

Если вы направляете своего ребенка на обучение в платную музыкальную, спортивную школу или кружок, то имеете право посчитать свои расходы и уменьшить плату с доходов физических лиц. Ранее такая норма касалась только высшего образования, поэтому уже есть понимание, как это будет работать. Получить такую ​​скидку не сложно,

– добавил Павел Петренко.

Как получить скидку

Планируя оформлять налоговую скидку, нужно учесть, что вернуть деньги можно только за обучение в отечественных учебных заведениях. Для того, чтобы получить налоговую скидку, необходимо собрать пакет документов и подать их в отделение фискальной службы по месту жительства.

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Для оформления налоговой скидки нужно собрать следующие документы:

- копию паспорта;

- копию о доходах Форма №3;

- копию идентификационного номера;

- копию договора с учебным заведением;

- копии чеков (квитанций, платежек) об оплате обучения;

- налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;

- оригиналы документов, подтверждающие семейную связь (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);



Оформить налоговую скидку – не сложно

Собрав необходимые документы, необходимо пойти в отделение фискальной службы по месту жительства и написать заявление, в котором указать реквизиты счета для перечисления возмещения. Заявление и пакет документов лучше подавать лично и требовать, чтобы на втором экземпляре заявления поставили дату и штамп. Также документы можно отправить по почте.

На кого выгодно оформлять скидку

Налоговую скидку выгоднее оформлять на того члена семьи, кто имеет официальную работу и получает большую зарплату. Ведь размер социальной скидки зависит от суммы уплаченных налогов, но не может превышать 18% от них. Деньги вернут в течение 60 дней с момента подачи всех необходимых документов.

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В то же время, необходимо обратить внимание на то, что в квитанции об оплате за обучение должны указать данные именно того члена семьи, который заключил договор с учебным заведением и будет получать налоговую скидку.

Рассчитаем скидку на конкретном примере

К примеру, за прошлый год мама потратила на обучение дочери 10 тысяч гривен. Ее официальный заработок за этот период составлял 100 тысяч гривен.

Рассчитываем сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую возврату благодаря применению права на налоговую скидку.

Для начала нужно определить базу налогообложения: 100 000 – 10 000 = 90 000.

Из этой базы определяем сумму налога на доходы физических лиц: 90 000 х 18% = 16 200 грн.

Из зарплаты 100 000 гривен организация, где работает женщина, удержала с нее подоходный налог в размере – 18 000 грн.

Для определения суммы, которую должен вернуть государство, необходимо 18 000 – 16 200 = 1800 грн.

Конечно, эта сумма небольшая, но деньги лишними не бывают.