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      Частные и государственные исполнители: какие проблемы возникают в их службе

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      В 2017 году вместе с государственными в Украине заработали первые частные исполнители. Сразу же, по сравнению с 2015 годом, доля успешных судебных решений увеличилось в 3 раза.

      Когда частные исполнители выполняют свою работу должники обижаются на них и идут жаловаться в Министерство юстиции. А те, в свою очередь, начинают давить на исполнителей.

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      Киевлянин Андрей Авторгов на должности частного исполнителя работает полтора года.

      Частный исполнитель Андрей Авторгов

      До этого он работал государственным, поэтому считает, что требования к "частникам" выше.

      Кто может быть частным исполнителем:

      1. гражданин Украины, достигший 25 лет,
      2. имеет высшее юридическое образование не ниже второго уровня,
      3. владеет государственным языком,
      4. имеет стаж работы в области права после получения соответствующего диплома не менее двух лет и сдавший квалификационный экзамен

      Работу Андрей таки получил, но радовался не долго: Министерство юстиции приостановило его деятельность, потому, мол, выполнил решение суда, несмотря на то, что в Государственной исполнительной службе находилось аналогичное производство.

      Моя вина заключалась в том, что я за 5 рабочих дней выполнил судебное решение, которое органы государственной исполнительной службы не выполняли 2 года,
      – рассказал частный исполнитель Андрей Авторгов.

      Однако медлить в своей работе они не могут, потому что 10 % от суммы проданного имущества – это единственный заработок исполнителей. Наконец Андрей Автогров таки возобновился через суд.

      А вот у его коллега Атаджана Чулиева суды еще впереди. Причиной стало то, что он быстро продал квартиру должников, потому что те не могли выплатить кредит, а они на него подали в суд.

      Частный исполнитель Атаджан Чулиев

      Служитель Фемиды уверен, что закон не нарушил, выполнил решение суда. Остаток от продажи квартиры ждет бывших владельцев.

      Все не так, как они говорят. Банки отказали в досрочном взыскании на предмет ипотеки. Им юрист объяснил, что все хорошо. Это не так. Средства нужно погашать в любом случае. Сумма задолженности больше, чем позволяет закон без согласия взыскателя,
      – сказал частный исполнитель Атаджан Чулиев.

      Должники говорят, им не деньги нужны, а их жилье. Жалуются, якобы ничего знали о том, что за их дело взялась частная служба.

      Параллельно с частным исполнителем, это дело вела государственная исполнительная служба. Здесь ежемесячно взимали с доходов должников определенную сумму. И продолжали это делать даже после того, как жилье продали. Потому что тоже не знали о действиях частного исполнителя.

      В Министерстве юстиции объяснили, почему возникает такая путаница, связав с недостатками законодательства. Однако, дать интервью и объяснить почему такое случается отказались.

      колектори виконавці

      Объяснения от Министерства юстиции

      Поэтому и получается, что должники обижаются на исполнителей, так же и забирают у них имущество. А исполнители кивают на должников и государство.

      Когда у частного исполнителя находится взыскание на значительные суммы, должники начинают нажимать коррупционные рычаги в Минюсте, который регулирует, проверяет частных исполнителей, и у них начинаются проблемы,
      – отметил частный исполнитель Андрей Авторгов.

      Как преодолеть пробелы в законе?

      Чтобы не было такой проблемы в государстве все должны придерживаться одного принципа – долги нужно отдать, говорит частный исполнитель из Сербии Дамир Сите. Он вместе с французским коллегой Лионелем в рамках проекта Евросоюза читает лекции частным исполнителям.

      В Сербии исполнительный лист, который выдает суд, будет выполнен. Должник не может избежать ответственности. У нас нет четкого следования процедуре исполнения решения, и это то, что препятствует выполнению,
      – сказал международный эксперт Проекта ЕС Право-Justice Дамир Сите.

      Частные исполнители в Украине появились еще летом 2017. За это время, в их ряды записались полторы сотни человек. Государственных исполнителей более 5 тысяч.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Деньги Банки Реформы Министерство юстиции
      Источник: 24 канал
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