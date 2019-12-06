Как теперь банки взимают долги по кредитам без решения суда

Все больше банков для взыскания долга с кредитора не подают иск в суд, а обращаются к нотариусу, у которого получают документ на взыскание суммы долга. Затем его передают частному исполнителю, который открывает производство, накладывает арест и взыскивает долги.

Как по-новому взыскивают долги с кредиторов и почему не стоит путать коллекторов с частными исполнителями – в материале 24 канала.

Взыскание долга по кредиту

По мнению большинства заемщиков, у которых есть задолженность перед банком, проблемы с финучреждением у них могут появиться только после длительных судебных баталий. Да и то лишь в случае, если суд вынесет решение в пользу банка.

Актуально: Частные и государственные исполнители: какие проблемы возникают в их службе

Но с недавних пор все происходит легче и быстрее. Сегодня многие банки отошли от практики подачи исков в суд, теперь они обращаются к нотариусу для получения исполнительного предписания, представляющего собой документ на взыскание суммы долга. Затем передают его частному исполнителю, и тот открывает производство, накладывает аресты и взимает долги. Таким образом о наличии ареста на собственное имущество должник может узнать уже тогда, когда вопрос будет решен.



С получением кредитов стоит быть крайне внимательными / Фото 24 канала

Если у человека есть задолженность продолжительностью в несколько месяцев, банк может обратиться к частному исполнителю.

Глава ОО "Бюро частных исполнителей Украины" Ярослав Бережной отмечает, после появления задолженности, банк вправе потребовать досрочного исполнения обязательств. Речь идет не только о погашении долга, но и всей суммы кредита.

Если кредит брали под залог, например, имущества – банк может забирать и его. То есть это будут делать частные исполнители, которые получили исполнительное предписание у нотариуса.

Детельно: Жизнь в кредит: что нужно знать о денежные займы в Украине

Продажа имущества, под залог которого брали кредит, сегодня тоже происходит значительно быстрее, чем раньше. От открытия производства до передачи его на торги понадобится примерно от двух до четырех месяцев. Реализуют его через ГП СЕТАМ. Остановить процесс продажи имущества можно только в судебном порядке. Для этого необходимо получить отдельное решение суда.

"Быстро получить такое решение – непросто. Ведь пока суд откроет производство и вынесет решение, например квартиру, под залог которой брали кредит, уже могут и продать", – объясняет Ярослав Бережной.



Оформляя кредит, необходимо внимательно читать договор / Фото Getty Images

Как работают частные исполнители

Суть работы частных исполнителей при возвращении кредитов, по которым есть задолженность, сводится к нескольким основным шагам. Как объясняет Ярослав Бережной, прежде всего, частный исполнитель направляет запросы в банк и получает информацию о должнике и на основании открытого производства может даже арестовать депозитные и текущие счета и карточки.

Благодаря отправленным запросам в налоговую службу арестовать можно счета предпринимателя, зарегистрированного как ФЛП. Также законодательно разрешается арестовать до 20% официальных доходов должника и даже до 50% зарплаты, пенсии или стипендии.

Частный исполнитель вправе наложить арест на любые официальные доходы должника и его имущество,

– уточняет Ярослав Бережной.

Однако не стоит пугаться, что частные исполнители будут действовать как бандиты в бурные 90-е годы. Ведь чтобы стать частным исполнителем, нужно иметь соответствующие знания и навыки. В частности, частным исполнителем может стать гражданин Украины, которому исполнилось 25 лет и он получил высшее юридическое образование уровня не ниже магистра. Также после завершения обучения потенциальный частный исполнитель должен не менее двух лет работать в области права, например, юристом, адвокатом или и государственным исполнителем. Кроме того, среди требований к работе частного исполнителя четко прописано наличие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.



Сколько лет обычный украинец должен собирать на собственную квартиру / Инфографика 24 канала

В случае неумышленного нарушения или ошибки, которую допустил частный исполнитель, человек, который к нему обратился, имеет право на возмещение вреда. Пострадавшие от действий государственных исполнителей такой преференции не имеют,

– отмечает Ярослав Бережной.

Поэтому сравнение с бандитами – некорректное. Однако работать исполнители будут тщательнее государственных, так что на затягивание процесса компенсации задолженности банку – не стоит рассчитывать.

К теме: Как вернуть деньги вкладчиков в украинские банки: совет эксперта

Конечно, не всем должникам нравятся такие новации. Правда, это мировая практика борьбы с нечестными должниками.