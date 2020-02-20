Перекинув подрузі гроші на картку – заплати податки: чи чекає українців сюрприз

Отримуєте гроші на банківську картку від людей, які не є близькими родичами, повинні до 1 травня 2021 року сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору.

За перерахунок яких сум доведеться платити податки і які штрафи передбачено за ухилення від цього обов'язку, – пояснює юрист, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Доступні картки

До 1 травня 2021 року всі українці мають подати декларації про доходи в податкову за місцем проживання та вказати отримані доходи, окрім зарплати, та до 1 серпня сплатити податки. Зокрема, йдеться й про гроші, які вам перерахували на картку. Адже з них так само потрібно платити податки 19,5%.

Порада експерта: Як повернути гроші вкладників в українські банки

Такі зміни передбачено законом, ухваленим Радою минулого року та відповідною постановою НБУ. Документ передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Тепер податкова в принципі має повний доступ до рахунків українців.



Перераховуючи гроші на картку, доведеться заплатити податки / Фото 24 канал

Таким чином, якщо людина продала через сайт безкоштовних оголошень деякі свої речі, вона повинна заплатити податки. Навіть, коли загальна вартість проданих речей складає 100 гривень.

Ця постанова стосується всіх сум, починаючи з неоподаткованого мінімуму доходів громадян – 17 гривень. Оскільки дохід, наприклад, від продажу якоїсь речі може бути як 100 гривень, так і декілька тисяч. Однак і в першому, і в другому випадках – це дохід,

– зазначає Денис Головін.

Оскільки у постанові НБУ жодної конкретики немає, вважається, що вона стосується карток всіх банків країни.

Читайте також: Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників

Водночас, в Україні працює багато фрілансерів , яким зарплату перераховують на картку, у них теж виникає питання – чи не доведеться їм сплачувати додатково якісь податки.

Хто такі фрілансери? Freelancer (в перекладі з англійської вільний митець ). Це позаштатний працівник, який виконує певний вид робіт у мережі Інтернет, найчастіше у зручний для себе час.

Під термін фрілансер в Україні підпадають й ті, хто працює як ФОП. Здебільшого, це представники ІТ-сфери. В цій сфері все більш-менш зрозуміло, оскільки у нас досить чітка та стабільна система оподаткування по групам єдиного податку, обов’язкова звітність і податкова за цим слідкує. Ті, хто просто шукає собі якісь проєкти, наприклад, студент Іванов Іван Іванович, що не є ФОП і отримує гроші на картку. Ось такі працівники будуть самостійно подавати декларацію та платити податки.

До теми: Рада хоче знизити деякі податки: коли і як це вплине на українців

Виникає питання – як щодо тих, кому частину чи й всю зарплату платять неофіційно? На переконання Головіна, неофіційна заробітна плата у цьому контексті не може бути прирівняна до такого поняття як гроші в конверті. Якщо неофіційна зарплата перераховується на банківську картку – потрібно подати декларацію, сплатити 19,5% податку, бо це все ж якийсь дохід.

Інша справа, якщо це так звані гроші у конверті (з якими борються роками, та, певно, скоро вони повернуться у активний обіг), то держава майже ніколи про них не дізнається. Бо, йдеться лише про банківські картки,

– вважає Денис Головін.

Ще одна доволі розповсюджена ситуація коли хтось комусь пересилає певну суму в борг. Ці гроші вносити до декларації не потрібно. Логіка в тому, що дача грошей у борг – це неприбуткова діяльність. Однак, можна себе застрахувати: прописати у "призначенні платежу", що це кошти для повернення боргу.



Дача грошей в борг – не оподатковується / Фото /unsplash.com

Поза декларуванням

Водночас, в декларацію не вноситься офіційна заробітна плата, а також лікарняні, премії, кошти на відрядження тощо. Тобто все те, що відобразиться у податковій звітності роботодавця. Таким чином уникаємо подвійного оподаткування.

Цікаво: Скільки українців уже хочуть отримати Доступний кредит від держави

Також, податки не потрібно платити у випадку, коли гроші перераховують близьким родичам, зокрема, батькам, чоловікові чи дружині, дітям, зокрема, й усиновленим, рідним братам та сестрам, бабі, діду, онукам та іншим.

Щодо самого процесу декларування. Загальний термін до якого податкова декларація подається за базовий звітній період ( календарний рік для платників податку на доходи фізичних осіб) – до 1 травня року. Людина зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації. Тобто, раз на рік. Це загальне правило.

Покарання за ухилення

Якщо людина, отримує систематичні платежі на свій картковий рахунок та не декларуєте відповідні суми, це може мати негативні наслідки.

Наприклад, неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.

Скільки податків насправді платять українці, дивіться тут:

Ті самі дії, вчинені платником податків, якому вже виписували штраф за таке порушення, призведуть його збільшення до 1020 гривень за кожне таке порушення.

За ведення господарської діяльності без держреєстрації як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення такої діяльності – штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Також передбачене "донарахування" податкових зобов’язань за податками, які не були сплачені .

Денис Головін зауважує, що неподання чи несвоєчасне подання декларацій про доходи або включення до них перекручених даних, неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат загрожує попередженням або штрафом від 51-136 гривень.

Можливе настання такого негативного наслідку, як кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків у разі, якщо ви досягли певного порогу.

Законодавчі новації: Не отримав дохід – не платиш ЄСВ: Рада попередньо ухвалила законопроєкт

Умисне ухилення від сплати податків, зборів тощо службовою особою підприємства, незалежно від форми власності або підприємцем без створення юрособи чи будь-ким іншим хто зобов'язаний їх сплачувати, якщо через це держбюджет недоотримав коштів на понад 3 153 000 гривень у 2020 році, карається штрафом від 51 000-85 000 гривень. Також у вигляді покарання може бути застосоване позбавлення права обіймати визначені посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна.