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      Скільки українців уже хочуть отримати Доступний кредит від держави

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      "Доступний кредит" від держави: перші результати / фото 24 каналу

      Від старту програми "Доступні кредити 5–7–9" минуло два тижні. За цей час підприємці вже подали заявок на понад два мільярди гривень.

      Про перші результати програми розповіли у пресслужбі Мінфіну. Там зазначають: на участь в програмі надійшло 4020 заявок на загальну суму 2,04 мільярда гривень.

      Дивіться також: Доступні кредити 5-7-9% видаватимуть приватні банки

      Лідером з кількості вже отриманих кредитів від держави є підприємці Вінницької області – вони вже отримали кредитів на суму 3,8 млн грн. А найбільше заявок подали на Київщині – на суму 503,9 млн грн. Загалом найактивніше подають свої заявки підприємці найбільших міст України: серед лідерів також Одеса і Львів.

      Також зазначено, що 775 українців зареєструвались на спеціальне безкоштовне навчання підприємництву.

      Що варто знати про Доступні кредити для бізнесу

      Постанову у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу.

      • Кредит під 5% річних видаватимуть тим, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і хто створить щонайменше два робочих місця.
      • Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;
      • Під 9% річних – виторг має сягати до 50 мільйонів гривень.

      Кредити видаватимуть і юрособам-початківцям, і досвідченим. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.

      Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Гроші Міністерство фінансів України Фінанси Кредит
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