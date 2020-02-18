Скільки українців уже хочуть отримати Доступний кредит від держави

Від старту програми "Доступні кредити 5–7–9" минуло два тижні. За цей час підприємці вже подали заявок на понад два мільярди гривень.

Про перші результати програми розповіли у пресслужбі Мінфіну. Там зазначають: на участь в програмі надійшло 4020 заявок на загальну суму 2,04 мільярда гривень.

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Лідером з кількості вже отриманих кредитів від держави є підприємці Вінницької області – вони вже отримали кредитів на суму 3,8 млн грн. А найбільше заявок подали на Київщині – на суму 503,9 млн грн. Загалом найактивніше подають свої заявки підприємці найбільших міст України: серед лідерів також Одеса і Львів.

Також зазначено, що 775 українців зареєструвались на спеціальне безкоштовне навчання підприємництву.

Що варто знати про Доступні кредити для бізнесу

Постанову у Кабміні ухвалили ще в грудні 2019 року. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу.

Кредит під 5% річних видаватимуть тим, чий виторг становитиме до 25 мільйонів гривень і хто створить щонайменше два робочих місця.

Під 7% річних – виторг до 25 мільйонів гривень і роботодавець не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%;

Під 9% річних – виторг має сягати до 50 мільйонів гривень.

Кредити видаватимуть і юрособам-початківцям, і досвідченим. За словами Гончарука, "кожен українець має право на підтримку від держави". Від самого бізнесмена потрібно 20% власних коштів від усіх витрат, якщо він працює понад рік, 30% – якщо це початківець. Заставою може виступати техніка та обладнання.

Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 каналу