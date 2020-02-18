Сколько украинцев уже хотят получить "Доступный кредит" от государства

Со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9" прошло две недели. За это время предприниматели уже подали заявок более чем на два миллиарда гривен.

О первых результатах программы рассказали в пресс-службе Минфина. Там отмечают: на участие в программе поступило 4020 заявок на общую сумму 2,04 миллиарда гривен.

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Лидерами по количеству уже полученных кредитов от государства являются предприниматели Винницкой области – они уже получили кредитов на сумму 3,8 млн грн. А больше всего заявок подали на Киевщине – на сумму 503,9 млн грн. В целом активно подают свои заявки предприниматели крупнейших городов Украины: среди лидеров также Одесса и Львов.

Также указано, что 775 украинцев зарегистрировались на специальное бесплатное обучение предпринимательству.

Что следует знать о Доступных кредитах для бизнеса

Постановление в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Оно предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса.

Кредит под 5% годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и кто создаст как минимум два рабочих места.

Под 7% годовых – выручка до 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

Под 9% годовых – выручка должна достигать 50 миллионов гривен.

Кредиты будут выдавать и юрлицам начинающим, и опытным. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". С самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает более года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать оборудование.

Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канала