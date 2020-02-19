Рада хоче знизити деякі податки: коли і як це вплине на українців

До парламенту подано законопроєкт, яким пропонується поступове зниження ставки ПДВ. Ініціатором цієї новації виступив депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Які зміни очікують на ПДВ у разі ухвалення цього законопроєкту, – розповідає президент Асоціації платників податків Грігол Катамадзе.

Податок на споживання зменшать?

По своїй природі, податок на додану вартість є податком на споживання. Його платниками є кінцеві споживачі продукції.

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Розроблений депутатами законопроєкт щодо зменшення розміру ставки податку на додану вартість (№ 2757) передбачає поступове зменшення основної ставки податку на додану вартість (ПДВ).

Що таке ПДВ? Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який включається в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем. Його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.

Законопроєкт пропонує поступово знизити основну ставку ПДВ до 15% протягом 2021-2025 років.

З 1 січня по 31 грудня 2021 – 19%;

З 1 січня по 31 грудня 2022 – 18%;

З 1 січня по 31 грудня 2023 – 17%;

З 1 січня по 31 грудня 2024 – 16%;

З 1 січня 2025 – 15%.

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На думку авторів законопроєкту, його ухвалення сприятиме зниженню цін для кінцевого споживача. Водночас, матиме позитивний ефект на внутрішнє виробництво і економічний розвиток, зростання валового внутрішнього продукту, а також збільшить залучення в оборот коштів у суб'єктів економічної діяльності.

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Проте Грігол Катамадзе переконаний, що Україні потрібно не лише знижувати ставки, а й зменшувати кількість податків. Звісно, якщо ми бажаємо аби країна та бізнес почали розвиватись. Так робили у переважній більшості успішних країн, які за короткий час провели реформи, зокрема, в податковому секторі.

Дуже важливо знизити ПДВ, можливо навіть до 10%. Проте, це не допоможе розвитку української економіки. Наприклад, наша асоціація та й представники бізнес спільноти пропонують змінити підхід до оподаткування і взагалі об'єднати кілька податків,

– зазначає Грігол Катамадзе.

Експерт пропонує об'єднати в один податок єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб. Сюди ж можна було б включити військовий збір, хоч на думку Катамадзе, його краще було б прибрати.

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Також наразі навантаження на фонд оплати праці встановлено на рівні 41,5%, тому бажано було б його протягом трьох років знизити до 20%. Такий комплексний підхід дасть можливість дуже швидко розвиватись українській економіці та вітчизняному бізнесу.

Чим менше податків – тим краще

На переконання Грігола Катамадзе, якщо ми продовжуватимемо діяти так, як протягом останніх п'яти років – вносити косметичні зміни на кшталт зменшення ПДВ з 20 до 15%, то вони не дадуть результату, на який очікує суспільство.

Ми наполягаємо на необхідності приймати нові правила гри. Потрібно ухвалювати новий податковий кодекс. Насправді, так робили всі успішні країни: починаючи від Сінгапура, закінчуючи Словаччиною,

– наголошує Грігол Катамадзе.

До речі, в 2015 році бізнес спільнота наполягала на проведенні системних змін, зокрема, скороченні податків, зменшенні ставок, проте тоді не змогли домовитись виконавча та законодавча гілки влади. Вони обмежились зниженням ЄСВ. Звичайно, це дало результат, але не той який би був за наявності системного підходу.



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Противники такої ініціативи кажуть, що у випадку зменшення податків знизяться й надходження до бюджету. Тим, хто так вважає, Грігол Катамадзе наводить настпний приклад: всі чули про податок на прибуток, але багато хто його не сплачує. Навіть в Мінфіні визнали, що лише 10% від зареєстрованих в Україні компаній сплачують податок на прибуток. Натомість, абсолютно більша частина знаходить різні можливості для його оптимізації. Як наслідок, в бюджет не потрапляє велика кількість грошей. Загально зрозуміло, що велика частина бізнесу в тіні. Фахівці порахували і розробили законопроєкт, яким пропонують замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Це ж не просто прибрати один, не запровадивши інший, йдеться про відтермінований податок.

Це означає, що прибираємо податок на прибуток і запроваджуємо податок на виведений капітал. Таким чином, коли підприємець отримуєте прибуток, то він інвестує кошти у своє виробництво і розширяє його,

– пояснює експерт.

Такий податок адмініструвати набагато легше. Якщо ви з прибутку забиратимете дивіденди, роялті тощо, тоді сплачуватимете відповідний податок, додає Катамадзе.

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Такий підхід вирішує проблеми з корупцією. Але є противники подібних змін, які говорять – якщо ми це замінимо, тоді ці й 10% компаній, які сплачують податок на прибуток, не сплачуватимуть його і ми недоотримаємо в бюджет певну кількість грошей. В країнах, де замінили податок на прибуток податоком на розподілений капітал, теж недоотримали в бюджет певні кошти. Проте ці гроші пішли на розвиток бізнесу, тому не можна говорити про втрату бюджетних грошей. Як наслідок таких змін бізнес почав активно розвиватись. Українському бізнесу теж варто дати такий поштовх, аби він "розправив крила".