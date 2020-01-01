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      Якою буде мінімальна зарплата в 2020 році та на які виплати вона впливає

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      Розмір мінімальної зарплати збільшиться / Колаж 24 каналу

      В 2020 році мінімальна зарплата становитиме 4 723 гривень. Таким чином, у новому році вона зросте на 550 гривень.

      Якою буде мінімальна зарплата у 2020 році та як через її зростання зміняться деякі виплати, – в матеріалі 24 каналу.

      Що таке мінімальна зарплата

      Рівень мінімальної зарплати є такою собі соціальною гарантією, тобто це сума менше якої роботодавець не має права платити своїм працівникам. Йдеться про щомісячну та погодинну оплату.

      До теми: Як змінилися зарплати в Україні за останній рік

      Цей показник використовують не залежно від того на державному чи приватному підприємстві, чи в організації працює людина. Таким чином, цієї нижньої планки зобов'язані дотримуватись всі роботодавці, без винятку:

      • юридичні особи з приватною формою власності (приватні підприємства);
      • фізособи- підприємці (ФОПи);
      • юридичні особи з державною формою власності ( державні установи, організації тощо).

      Що закладено в державному бюджеті, дивіться тут:

      Як зазначає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, мінімальна заробітна плата – соціальний стандарт, який використовується для забезпечення основних потреб людини. Цей показник потрібен для того, щоб роботодавець не платив працівнику менше мінімальної суми, аби не було тотальної експлуатації людей.

      Наразі цей показник обґрунтований. Він збільшується відповідно до індексу інфляції й частково зростання економіки. Інших параметрів чи чинників, які мають впливати на зростання мінімальної зарплати – не повинно бути. Наразі це і спостерігається,
      – наголошує Ілля Несходовський.

      На думку експерта, зростання мінімальної зарплати обґрунтоване. Водночас, він додає, що це не та сума за допомогою якої держава має тиснути на роботодавця.

      Варто розуміти, що в мінімальну зарплату не включають такі доплати як:

      • компенсаційні надбавки;
      • доплати, передбачені на підприємстві чи в організації;
      • грошові заохочення.

      Точка зору: Завдяки чому можуть зрости зарплати в Україні: Милованов назвав два сценарії

      На які виплати впливає "мінімалка"

      Зафіксований в державному кошторисі рівень мінімальної зарплати впливає на:

      • розмір судових зборів;
      • неоподатковуваної податками вартості подарунків у негрошовій формі – при отриманні в подарунок речі або послуги на суму, яка не перевищує 50% поточної мінімальної зарплати не сплачується податок на доходи;
      • мінімального розміру єдиного соціального внеску, який розраховується з величини поточної мінімальної зарплати;
      • визначення розміру єдиного соціального внеску;
      • обчислення максимального розміру неоподатковуваних добових на відрядження в межах України;
      • суми вихідної допомоги у разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу тощо.

      мінімальна зарплата, виплати, держбюджет 2020
      "Мінімалка" впливає на багато різних виплат / Фото 24 канал

      Розмір мінімальної зарплати на 2020 рік

      Згідно з державним кошторисом на 2020 рік розмір мінімальної заробітної плати складе:

      • у погодинному розмірі – 28, 31 гривень;
      • у місячному розмірі – 4 723 гривень.

      Мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

      • з 1 січня 2020 року – 2 102 гривень;
      • з 1 липня 2020 року – 2 197 гривень;
      • з 1 грудня 2020 року – 2 270 гривень.

      В бюджеті на 2020 році не прописане підвищення заробітної плати.

      Також в документі вказано як саме зростатиме рівень мінімальної зарплати найближчі кілька років:

      • в 2021 вона складе – 5 003 гривень;
      • в 2022 – 5290 гривень.

      Варто знати: Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити

      Якщо обчислювати погодинно, отримаємо в 2021 році – 29,99 гривень, в 2022 році – 31,71 гривень.

      В даному випадку зростання мінімальної заробітної плати, що передбачено в бюджеті на 2020 рік не вплине на інфляцію 2020 року,
       – зазначає Ілля Несходовський.

      середня зарплата українців за останні 6 років, зарплата українців
      Середня зарплата українців протягом останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу

      Хто і як встановлює мінімальну зарплату

      Якою в поточному році буде мінімальна зарплата встановлює Верховна Рада, прописуючи цю цифру в державному бюджеті. Подання про визначення "мінімалки" робить Кабмін. Цей показник змінюють не рідше одного разу на рік.

      "Мінімалку" не мають права знижувати, навіть якщо зменшується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

      Важливі цифри: Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році

      Зміни розміру мінімальної зарплати набувають чинності лише після внесення змін до закону про Державний бюджет на відповідний рік. Для цього необхідно внести до парламенту відповідний закон.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Мінімальна зарплата Гроші Публікації Прогнози 2020 Статті Законодавство Робота
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