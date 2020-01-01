Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет

В 2020 году минимальная зарплата составит 4 723 гривен. Таким образом, в новом году она вырастет на 550 гривен.

Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и как из-за ее роста изменятся некоторые выплаты – в материале 24 канала.

Что такое минимальная зарплата

Уровень минимальной зарплаты является этакой социальной гарантией, то есть это сумма меньше которой работодатель не имеет права платить своим работникам. Речь идет о ежемесячной и почасовой оплате.

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Этот показатель используют независимо от того, на государственном или частном предприятии или в организации работает человек. Таким образом эту нижнюю планку обязаны соблюдать все работодатели, без исключения:

юридические лица с частной формой собственности (частные предприятия);

физлица-предприниматели (ФЛП);

юридические лица с государственной формой собственности (государственные учреждения, организации и т.д.).

Что заложено в государственном бюджете, смотрите здесь:

Как отмечает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, минимальная заработная плата – социальный стандарт, который используется для обеспечения основных потребностей человека. Этот показатель нужен для того, чтобы работодатель не платил работнику меньше минимальной суммы, чтобы не было тотальной эксплуатации людей.

Сейчас этот показатель обоснован. Он увеличивается в соответствии с индексом инфляции и частично роста экономики. Других параметров или факторов, которые должны влиять на рост минимальной зарплаты – не должно быть. Сейчас это и наблюдается,

– отмечает Илья Несходовский.

По мнению эксперта, рост минимальной зарплаты обоснован. В то же время, он добавляет, что это не та сумма с помощью которой государство должно давить на работодателя.

Следует понимать, что в минимальную зарплату не включаются такие доплаты как:

компенсационные надбавки;

доплаты, предусмотренные на предприятии или в организации;

денежные поощрения.

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На какие выплаты влияет "минималка"

Зафиксированный в государственном смете уровень минимальной зарплаты влияет на следующие суммы:

размер судебных сборов;

необлагаемой налогами стоимости подарков в неденежной форме – при получении в подарок вещи или услуги на сумму, не превышающую 50% текущей минимальной зарплаты не уплачивается налог на доходы;

минимального размера единого социального взноса, который рассчитывается из величины текущей минимальной зарплаты;

определение размера единого социального взноса;

вычисления максимального размера необлагаемых суточных командировочных расходов в пределах Украины;

суммы выходного пособия в случае призыва или поступления работника на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службе и тому подобное.



"Минималка" влияет на многие различные выплаты / Фото 24 канал

Размер минимальной зарплаты на 2020 год

Согласно государственной смете на 2020 год размер минимальной заработной платы составит:

в почасовом размере – 28, 31 гривен;

в месячном размере – 4723 гривен.

Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц:

с 1 января 2020 года – 2102 гривен;

с 1 июля 2020 года – 2197 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2270 гривен.

В бюджете на 2020 год не прописано повышение заработной платы.

Также в документе указано как будет расти уровень минимальной зарплаты ближайшие несколько лет:

в 2021 она составит – 5 003 гривен;

в 2022 – 5290 гривен.

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Если вычислять почасово, получим в 2021 году – 29,99 гривен, в 2022 году – 31,71 гривен.

В данном случае рост минимальной заработной платы, что предусмотрено в бюджете на 2020 год не повлияет на инфляцию 2020 года,

– отмечает Илья Несходовский.



Средняя зарплата украинцев в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала

Кто и как устанавливает минимальную зарплату

Какой в ​​текущем году будет минимальная зарплата устанавливает Верховная Рада, прописывая эту цифру в государственном бюджете. Представление об определении "минималки" делает Кабмин. Этот показатель меняют не реже одного раза в год.

"Минималку" не имеют права снижать, даже если уменьшается размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Изменения размера минимальной зарплаты вступают в силу только после внесения изменений в закон о Государственном бюджете на соответствующий год. Для этого необходимо внести в парламент соответствующий закон.